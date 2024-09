“A Ecuador le falta creer en sí mismo para atraer turismo”

La cadena internacional Decameron realizó una inversión para abrir una moderna oficina, donde los clientes puedan conocer sobre las opciones de hospedaje que esta empresa ofrece. Mauricio García, su director comercial en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, explica a Diario EXPRESO que Ecuador tiene todos los elementos para atraer a más viajeros, pero requiere que sus ciudadanos aprendan a sentirse orgullosos de las riquezas naturales y de la gastronomía que el país tiene, Decameron lo cree y por eso invierte aquí.

- ¿Van a abrir más oficinas de Decameron en Ecuador?

- Tenemos puntos de venta en toda América Latina, pero queremos que sean puntos de una buena experiencia. El formato que hemos inaugurado en Guayaquil lo queremos replicar en el resto del país.

- ¿Cuál es la diferencia con los puntos de venta que tenían antes?

- Los de antes eran puntos más fríos, pensados solo para hacer la transacción, la venta. Pero queremos que tenga más espacio, para tener un diálogo y vivir una experiencia de compra.

- ¿Cuál es la inversión que realizaron en la nueva oficina que está en Guayaquil?

- Es una inversión importante por estar en la avenida Orellana, pero no puedo detallar el monto de la inversión.

Contexto El sueño de Ecuador es atraer más viajeros, pero pese al esfuerzo no se ha logrado. En cinco feriados de 2024, hasta agosto, la ocupación en hoteles fue de 38 %, cuando en 2023 fue de 43 %. Este año el ingreso fue de 222 millones de dólares, mientras que en 2023 fue de 307 millones de dólares.

- ¿Qué le falta a Ecuador para potencializar su turismo?

- Ecuador tiene todo para ser un potencia turística en la región. Pero lo más importante es que los ciudadanos se sientan orgullosos de los sitios maravillosos de sus paisajes. Tienen que creer en su cultura y su gastronomía. El siguiente paso es que el país sea promocionado por las empresas privadas y públicas. Nosotros hacemos parte de esta última ecuación a la que me refiero, y nuestra meta es aportar al turismo en Ecuador. Llevamos 15 años en este país.

- ¿Planifican abrir más Decameron en Ecuador?

- Por ahora no, pero sí hacemos una importante inversión para reformar los que ya hay en el país. Queremos estar al día en infraestructura, menú, etc. La inversión en remodelación de toda la organización en la región es de más de 10 millones de dólares. No le puedo dar la cifra solo de Ecuador.

- En cuanto a infraestructura, ¿qué le falta a Ecuador?

- Hay buenos hoteles, hay cadenas internacionales. Hay opción para seguir creciendo. Decameron está aquí. Lo que falta es que exista más conectividad. En los últimos años se han ido algunas aerolíneas. Hay que incentivar más rutas.

- ¿Cómo Colombia atrajo turismo en una coyuntura de inseguridad, como la que vive ahora Ecuador?

- Colombia es un buen ejemplo de resiliencia. Históricamente fue afectado por la violencia y eso no nos ha quitado las ganas de salir adelante, y parte de esa resistencia la hemos tenido con una actitud de progreso. Para Ecuador es una experiencia nueva, pero hay que pensar que las crisis son temporales y, como todo en la vida, hay momentos que son cíclicos.

- ¿Cuál fue la estrategia de Colombia?

- Contamos con el apoyo del Gobierno. Las empresas tuvieron la meta de mostrar lo mejor de Colombia, de las ciudades y de los colombianos al mundo y eso fue parte del éxito. Demostrar que realmente somos la mayoría.

- ¿Qué opina de la gastronomía ecuatoriana?

- Tienen una buena gastronomía que está en desarrollo, se debe promocionar más a nivel internacional. La gastronomía en la zona costera es espectacular, digna de llevarla al mundo, para que vengan más inversionistas para abrir restaurantes de comida típica. El ciudadano también debe creer en su gastronomía.

