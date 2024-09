Turismo: Una escapada cerca de Guayaquil

Hastiados de la inseguridad, del estrés, de no poder parquear, de ser interrumpidos por personas que piden dinero, muchas veces para comprar droga, hace que sean más las personas que busquen salir cerca de Guayaquil y tomar contacto con la naturaleza, disfrutar de una buena gastronomía y hasta dormir en una cabaña o en una suite. Esto es lo que están ofreciendo decenas de haciendas que hay a lo largo de la vía a la costa.

Son lugares que se han caracterizado por años por ser centros para la celebración de fiestas: bodas, cumpleaños, aniversarios, quinceañeras, etc. Este servicio no lo han dejado de ofrecer, la novedad es que ahora dan la opción para que sus instalaciones también sean centros de turismo para que las familias puedan pasar un día campestre. El precio de la entrada varía, en unos cuesta 3 dólares y en otros 6 dólares por persona; e incluso hay unos en que la entrada es gratis, pero pagan según la zona de la hacienda que se quiere utilizar. Antes de hacer el viaje se recomienda llamar para no encontrarse con la sorpresa de que está reservado para alguna celebración privada. Aunque por lo general estos negocios dejan los domingos para que los viajeros puedan ir junto a su familia.

Diario EXPRESO visitó tres de las más representativas en la zona y que están haciendo inversiones con miras a fortalecer el turismo de aventura, de senderos y hasta de negocios.

La Gloria

La pionera en ofrecer un paquete completo para disfrutar de un buen paseo es La Gloria, su administradora Elvira Cedeño de Fallú dijo a EXPRESO que llevan 24 años en el mercado y que ahora ofrecen más atractivos turísticos, por ejemplo, antes tenía 10 caballos y ahora 30, porque una de las actividades que le gusta al turista es cabalgar. Asimismo cuentan con más cabañas y suites. “Nosotros no solo atraemos el turismo de ocio, de deportes, de agroturismo, de senderos; sino también el turismo de negocios, porque cerca hay empresas que exportan flores, camaroneras, cacao, etc. que traen a expertos para que los asesoren o ejecutivos para hacer negocios y optan por hospedarse aquí. Ellos en la actualidad representan un 20 % de nuestros clientes”, manifestó Cedeño.

Este lugar tiene espacio para atender a unas 6.000 personas. Cuenta con piscina, senderos y gastronomía típica de Manabí, aunque también ofrecen comida gourmet.

Tiene una área especializada también para hacer campamentos para unas 200 personas. La Gloria está ubicado en el kilómetro 51,8 en la vía a la costa.

Lagos de Casa Blanca

Está ubicado en la comuna Limoncito, en el kilómetro 30 vía a la costa. Aquí se puede practicar kayak. Joffre Flores.

Aquí hay un lago para hacer kayak; también hay boyas, cabo comando, columpio, rampla, hamacas, canchas de fútbol y voley.

La vocera de este lugar destacó que las personas que vienen aquí buscan una experiencia donde el cuerpo se pueda conectar con la vida y con lo espiritual al realizar caminata en el bosque.

También cuenta con rutas de montaña para hacer ciclismo o motocross.

Tiene el plan de construir un campamento para 200 personas, que se empezará a hacer en enero de 2025.

Otro proyecto que tiene Lago Casa Blanca es edificar un hotel boutique con capacidad de 150 personas, la temática será minimalista ambiental, “tendrá todas las comodidades en un entorno natural”, agregó la vocera.

La planificación es que el hotel esté terminado en tres años.

Esta hacienda está ubicada en el kilómetro 30 en la vía a la costa, en la comuna Limoncito.

Rancho Luna

Es una hacienda que también la visitan estudiantes por tener una granja, está ubicada en el kilómetro 22 vía a la costa. Joffre Flores.

Aquí también han construido una suite y un departamento para que una pareja o una familia se pueda hospedar. “Los que nos visitan disfrutan de las noches estrelladas que es más fácil de ver en el campo”, resaltó Francely Tamayo, su administradora.

Al contar con una granja también son visitados por estudiantes que les agrada ver a Don Burro, a Luna e Igor; así como a los cerditos, patos y gallinas.

En forma general, los dueños de las haciendas que están en la vía a la costa están invirtiendo y apostando por impulsar el ecoturismo. La mayoría se promociona en las redes sociales e incluso por plataformas como Airbnb, lo que les permite no solo recibir turistas nacionales, sino también internacionales.

La apuesta es colaborar al desarrollo del turismo en el país, orgullosos de los entornos naturales que tienen a pocos minutos de la ciudad de Guayaquil.

Inkary

Hay lugares que ofrecen, por ejemplo, clases para aprender a hacer galletas para los niños o una ceremonia del cacao en Inkary, que queda en el kilómetro 22 en la vía a la costa. Los organizadores explican en las redes sociales que el cacao ha sido utilizado por culturas ancestrales para abrir el corazón y conectar con la sabiduría interior. Al beberlo, se siente cómo su energía amorosa y cálida fluye dentro de la persona, suavemente removiendo emociones estancadas, heridas pasadas y bloqueos que han nublado el camino.

La Ceremonia del Cacao será un retiro de dos días el 28 y 29 de septiembre.

Inkary está ubicada en un bosque seco tropical. Es un terreno de 100 hectáreas que ofrece senderos, casa hotel, restaurante, camping, fogata, huerto, animales de granja entre otros servicios que buscan la convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza.

