La noche del colapso: Samborondón paralizado por completo

Una fiesta privada, según denuncias ciudadanas, colapsó la vía y el silencio del Municipio desató la indignación

Sin pronunciamiento oficial: Hasta el cierre de la nota, no hubo respuesta del alcalde Juan José Yúnez ni de la Alcaldía, respecto al tráfico registrado en la avenida Samborondón.

La noche de este 31 de octubre, la vía Samborondón volvió a convertirse en un campo de batalla vehicular. Conductores y residentes denunciaron que avanzar un solo kilómetro podía tomar más de 40 minutos, mientras las autoridades municipales brillaban por su ausencia. La indignación ciudadana llegó a tope.

Las redes sociales se llenaron de quejas, reclamos y videos que mostraban el caos total en dirección hacia La Puntilla, especialmente en el tramo que conecta con el sector de Sauces 4, donde se concentra el acceso a varias urbanizaciones privadas.

(Le puede interesar leer: Las islas de abandono que La Puntilla oculta en Samborondón)

“Recorrer un kilómetro, apenas un kilómetro, me ha tomado 40 minutos. Esta es la verdadera fiesta de terror. ¿Cómo es posible que ni una sola autoridad mueva un dedo? Esto es el mismísimo infierno”, escribió Belén Carpio, una de las afectadas, quien calificó la situación como “una pesadilla de tránsito”.

Un respiro frágil llega a Durán tras la intervención militar Leer más

Una fiesta habría desatado el caos

Según los reportes ciudadanos, el atasco se originó por una fiesta privada en una de las urbanizaciones de La Puntilla, que atrajo una gran cantidad de vehículos intentando ingresar al mismo tiempo.

“Son tres carriles ocupados por completo, y nadie hace nada. Están rayándonos los carros, todos los carros están pegadísimos, uno junto al otro. ¿Dónde están los agentes? ¿Dónde está el alcalde?”, denunció Marcia Ledesma, residente que aseguró llevar más de una hora atrapada sin avanzar ni dos kilómetros rumbo a Ciudad Celeste.

Aquí está el origen del tráfico en Samborondón. Estuve 1 hora atrapada con mis hijas en el carro, toda la avenida colapsada por una fiesta… increíble pic.twitter.com/evjJyqZDj7 — Andrea Navarrete (@AndreaNMakeup) November 1, 2025

Indignación y silencio oficial

La molestia se desbordó en redes. Usuarios de X compartieron imágenes de Google Maps donde la vía aparecía teñida de rojo, señal del tráfico detenido.

“Un caos la vía Samborondón… 33 minutos para 1 kilómetro. Por Dios, hagan algo autoridades", escribió Jorge Harb, mientras que otros apuntaban su critica en contra la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Alcaldía de Samborondón por su aparente inacción.

Un caos la vía Samborondón… 33 minutos para 1 kilómetro!!! Por Dios hagan alga autoridades!!! pic.twitter.com/eHYsvYZxlC — Jorge Harb (@jorgeharbviteri) November 1, 2025

“Es de Ripley que una fiesta privada haya colapsado la única vía para circular en Samborondón. Más de Ripley es que la CTE estaba al frente y no movió un solo dedo. Y más aún, que solo haya una calle para todo el tráfico”, reclamó la usuaria @paulimont, etiquetando las cuentas del Municipio y del alcalde Juan José Yúnez, sin obtener respuesta.

Sin respuestas del Municipio

Sin vías alternas ni control: vía a la costa se asfixia entre accidentes y congestión Leer más

Hasta la publicación de esta nota, ni la Alcaldía de Samborondón ni el alcalde Yúnez se han pronunciado sobre lo ocurrido. Mientras tanto, los residentes exigen acciones inmediatas y soluciones viales de fondo para evitar que la historia se repita.

(Le puede interesar leer: Colapso vial en Samborondón: conductores enfrentan recorridos de hasta dos horas)

“Samborondón, tierra de nadie. Esto es lo peor que hemos podido vivir. Ni siquiera en horas pico, ni siquiera cuando se registra un accidente, la avenida Samborondón se pone así. Esa desidia e indiferencia por parte de la Alcaldía es humillante. No tienen respeto hacia nadie. Que horrible vivir aquí. ¿Y si hay una emergencia? ¿Quién nos salva y nos saca de aquí? Es de terror", sentenció Mónica Robles, residente que intentaba llegar a su viviendo ubicada en el kilómetro 6. Ella, como el resto, llevaba más de una hora conduciendo sin poder avanzar.

Alcaldía de samborondon alguna explicación de el trafico y fiesta e n palmar de Palmar de Río autorización para cerrar la vía no puede ser que suceda eso expliquen. — Sagantor #5 (@TomsWright3) November 1, 2025

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!