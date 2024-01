Guayaquil: ¿Y ahora quién salva al poste?

Contra todo pronóstico un poste se mantiene en pie en las calles Camilo Ponce y 8vo Callejón 18E, en la zona de la Prosperina. Está destrozado y el riesgo a que se caiga es evidente y cada vez más alto.

Peatones y conductores que circulan por el lugar denuncian que la estructura se mantiene en ese estado ya unos cinco meses. "Hemos pedido a CNEL que lo reemplace porque enderezarlo ya de nada sirve, sin embargo no hemos obtenido respuesta. Nos hemos quejado en las redes sociales y llamando directamente a la corporación, pero no hay resultados favorables", aseguró María del Carmen Soledispa, quien vive a cien metros de la estructura.

María Caravana, también residente, asegura que el daño se dio el año pasado luego de que en repetidas ocasiones, por exceso de velocidad, los conductores chocaran contra ella. Caravana no se explica por qué de hecho no se ha caído aún. "Creo que hubiese sido mejor", piensa; al alegar que quizás, en ese escenario, las autoridades hubiesen actuado más rápido.

Hoy la preocupación de la ciudadanía se centra en que pueda darse el desplome, haciendo que la estructura caiga sobre la vía, de por sí transitada.

"Se imaginan lo que sería, una desgracia sin duda. Yo invito a las autoridades a que recorran a consciencia los barrios de Guayaquil, a que le hagan un barrido real, solo para que confirmen como esta situación se repite. Y es que si uno no avisa y por al menos un año, nadie reacciona. Así pasó ya con otros postes en el mismo sector. Y créame, ha pasado en cualquier otro rincón de la ciudad. Ese es nuestro mal: nadie actúa hasta que todo está mal y no tiene ya salvación", añadió Sonia Lima, conductora que a diario se desplaza por esa ruta para movilizar a diez niños a los que le hace expreso escolar.

Respecto al hecho de que los vehículos se impacten contra los postes, la ciudadanía también hace un llamado a que aumenten las multas por exceder los límites de velocidad.

"Volvemos a lo mismo de siempre: al bendito respeto. Y es que si la gente manejara tomando en cuenta los límites de velocidad permitidos, si no invadiera carril o rebasara un carro tras otro..., no pasaría eso. Evidentemente los problemas que enfrentamos, por lo tanto son dos: no hay conciencia ciudadana a la hora de manejar y tampoco hay suficientes agentes que controlen y sancionen a los infractores, que hay por decenas en la ciudad", sentenció el conductor Josué Roldós.

