Salud niega que haya brote de tuberculosis, pero Guayaquil no baja la guardia

No hay un brote de tuberculosis en Guayaquil, lo confirmaron finalmente ayer las autoridades. Sin embargo, la situación es grave, existen casos, y son muchos, cientos o incluso miles en la ciudad, según las cifras de Salud de 2024. Y eso no lo pasan desapercibido, ni lo están ignorando los ciudadanos que exigen, más allá de campañas preventivas y de control, la creación de un hospital exclusivo para tratar esta enfermedad, tal como existió en el pasado. En lo que va de este año, se registran 520 casos en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón. En 2024, la cifra alcanzó los 4.490 casos.

MSP confirma que no hay muertes por tuberculosis en la Penitenciaria del Litoral Leer más

¿Qué pasa en la Penitenciaría del Litoral?

Este 11 de marzo, como estaba previsto, el COE cantonal llevó a cabo una mesa de salud para hablar sobre el supuesto brote de tuberculosis (TB) que, el fin de semana, se había informado que existía en la Penitenciaria del Litoral y que habría causado la muerte de cinco reos. Y aunque los representantes del Ministerio de Salud (MSP), presentes en la reunión, desmintieron que las muertes hayan sido causadas por tuberculosis y negaron la existencia de un brote en la penitenciaría, confirmaron que hay 565 reos con diagnóstico positivo (aunque no necesariamente diagnosticados este año).

(Le puede interesar leer: Casos de tuberculosis en reos alerta al entorno de la Penitenciaría del Litoral)

A nivel nacional, Vladimir Ramírez, representante de Salud de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), precisó que hay 1.115 casos de tuberculosis en las cárceles, los cuales están recibiendo tratamiento completo. Esto resalta la magnitud del problema también dentro del sistema carcelario. En el caso particular de la cárcel de Guayaquil, donde están prácticamente el 50 % de los casos, los pacientes están siendo tratados, aseguró; por lo que, según las autoridades, no es necesario levantar un cerco epidemiológico en este momento, como se había considerado inicialmente. De hecho ese fue el objetivo de la reunión convocada por Segura EP.

En 2024, el uso de la mascarilla era ya vital en la Penitenciaría del Litoral para evitar el contagio entre los reos y sus familiares. ARCHIVO

1.115 casos de tuberculosis están siendo tratados a nivel nacional en las cárceles, dijo Salud.

“El MSP recibió los nombres de los cinco privados de libertad fallecidos, y tras cotejarlos con nuestras bases de datos, confirmamos que ninguno de ellos formaba parte de la estrategia de tuberculosis ni fue identificado como positivo en los tamizajes masivos realizados en dicho centro”, indicó Ramírez, quien durante la reunión se limitó a leer un comunicado previamente emitido por el MSP.

Medidas preventivas fuera de la cárcel

COE cantonal convoca reunión para enfrentar casos de tuberculosis en la Penitenciaría Leer más

Sin embargo, según el COE Cantonal, ahora se desplegarán mesas técnicas y brigadas en los barrios cercanos al complejo penitenciario, ubicado en la vía Daule, con el objetivo urgente de descartar posibles contagios y evitar que la situación se propague aún más. “Muchos privados de libertad tienen a sus familiares viviendo en los alrededores de la Penitenciaria, por ejemplo, en la cooperativa San Francisco. Por eso, tomaremos acción inmediata y ampliaremos las pruebas en esa zona para detectar cualquier anomalía lo antes posible. Estas pruebas serán analizadas por el MSP, que tiene la responsabilidad de confirmar cualquier posible riesgo en los exteriores”, señaló Fernando Cornejo, presidente del Directorio de Segura EP.

Respuestas limitadas en la reunión con el MSP

Durante la cita, las autoridades de Salud dejaron en el aire varias dudas planteadas por los medios de comunicación. Entre ellas, cuántos presos se niegan a recibir el tratamiento (pues previamente el ministro de Salud, Edgar Lama, había indicado que los reos lo tomaban por voluntad propia); cómo se realiza el aislamiento; cuántos médicos están a cargo de atender a los reos, y qué protocolos se están siguiendo al interior de la Penitenciaria para contener el brote.

La ética médica rige todas las acciones del Ministerio de Salud. Con relación a los recientes acontecimientos relacionados con la tuberculosis en centros de privación de la libertad, los paciente diagnosticados con cualquier padecimiento tiene la posibilidad 🧵 — Edgar José Lama (@Edgarjoselama) March 10, 2025

“Por el momento nuestra respuesta está limitada a lo que hemos indicado. No podemos ir más allá de lo anunciado oficialmente. Tratamos de colaborar y tranquilizar a la población especificándoles que en este momento la situación está controlada. Cualquier otra información, periférica que estemos dando, deberá ser proporcionada por otras autoridades”, señaló Ramírez, sin referirse más al tema.

Las autoridades de Salud no dejaron claro cuántos médicos y de qué manera atienden al personal con tuberculosis en las cárceles. JOFFRE FLORES

520 casos de tuberculosis han sido detectados este año en la Zonal 8. En 2024 hubo 4.490.

Hasta la publicación de esta edición, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tampoco se ha referido al tipo de protocolos que se están llevando a cabo, lo que vuelve a encender las alarmas entre la población.

“¿Cómo sabemos si los están atendiendo adecuadamente? ¿Y si los guías penitenciarios y familiares de quienes visitan a los encarcelados no salen infectados? De la cárcel lo que sabemos es que siempre hay motines, que no hay control y que muchas veces no tienen ni agua. ¿Cómo saber si la bacteria de la tuberculosis no está atravesando las paredes de las cárceles? Las autoridades están dando datos a medias, como pasó ya con el Covid, como pasa siempre...”, señaló Ángela Astudillo, residente de Guayaquil, quien hizo un llamado a que las medidas, ahora que se conocen las cifras con certeza, sean drásticas.

Municipio de Guayaquil se pronuncia tras la muerte de cinco reos: ¿fue tuberculosis? Leer más

“Necesitamos un hospital exclusivo para tratar esta enfermedad, tal como hacía el neumológico Alfredo J. Valenzuela, antes de que lo cerraran hace casi seis años. Una acción negligente. Ahora se atienden en prácticamente todos los hospitales, lo cual es gravísimo. No puede ni debe abordarse así una enfermedad tan peligrosa. No solo los pacientes o sus familiares corren riesgo, sino también los médicos, los especialistas médicos”, añadió Tamara Rosero, residente de la ciudadela Martha de Roldós.

(Le puede interesar leer: En Brasil, programa que lucha contra pobreza reduce a la mitad casos de tuberculosis)

Ante esta inquietud, que tampoco fue abordada en profundidad por las autoridades del MSP en la reunión, Cornejo aseguró que desde 2020 el Municipio ha implementado un protocolo para casos sospechosos de tuberculosis en las clínicas.

“Si sospechamos que un paciente tiene la enfermedad, inmediatamente tomamos una prueba y la enviamos a Salud para su análisis. Y en caso de ser positivo, lo cual no ha sucedido hasta ahora, el paciente sería enviado al lugar más cercano donde reside”, explicó.

Inquietudes de la comunidad

Pero es este protocolo específico el que preocupa a las familias. “Trasladar un paciente con TB de un lugar a otro, sin medidas de protección, puede aumentar los contagios”, alertaron. “No porque ahora haya casos en la cárcel es que pienso que la situación se puede desbordar. Solo analicemos las cifras. Solo el año pasado hubo 4.490 casas en la Zona 8, es hartísimo. ¿Si había un hospital solo para tratarlos quizás no hubiese sido posible contener o reducir ese número? Este año no termina ni marzo y ya son 520... Creo que llegó la hora de actuar, de hacerlo antes de que todo colapse”, sentenció Claudia Villagrán, guayaquileña que habita precisamente cerca de un hospital público de la ciudad.

Plantón en la Penitenciaria: Familiares exigen visitar a los reos Leer más

Otras provincias afectadas

Según los datos reflejados en la gaceta del MSP, después de Guayas, donde se registra la mayor cantidad de casos de tuberculosis diagnosticados en lo que va del año, las provincias más afectadas son Los Ríos, con 123 casos; El Oro, con 59; y Manabí, con 51.

(Le puede interesar leer: Daniel Noboa ofrece indulto para policías y militares que actúen en Nueva Prosperina)

En cuanto a fallecidos a causa de la enfermedad, el MSP reporta 24 personas en 2025, 14 de ellos varones.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!