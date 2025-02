Plantón en la Penitenciaria: Familiares exigen visitar a los reos

La mañana de este lunes 17 de febrero, familiares de personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil organizaron un plantón frente a las instalaciones del penal, situado en el kilómetro 16.5 de la vía a Daule, conocida como la Penitenciaría del Litoral.

Exigen visitas y denuncian condiciones precarias

Los allegados de los reclusos, portando carteles, exigían poder visitar a sus familiares y denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentran los internos. Según los manifestantes, las autoridades del centro no permiten las visitas, lo que agrava la difícil situación que enfrentan los reclusos, quienes, según sus familiares, carecen de alimentos adecuados y sufren enfermedades graves como tuberculosis y sarna.

Testimonios de familiares afectados

"No nos permiten visitarlos. No reciben alimentación y están enfermos de tuberculosis, sarna. Se están muriendo. No hay atención para ellos", expresó la madre de uno de los reclusos, quien junto a otras personas participó del plantón.

La protesta

La protesta se extendió hasta pasadas las 12:00, cuando los manifestantes se retiraron a sus domicilios, visiblemente afectados por la angustia y el malestar provocado por la situación que atraviesan sus seres queridos en el centro penitenciario.

Fallecidos

En paralelo, este Diario, a través de una fuente de la Policía Nacional, conoció que en las últimas 48 horas, cuatro internos del penal han fallecido. De ellos, tres perdieron la vida por causas naturales (dos por tuberculosis), mientras que uno más falleció a causa de golpes recibidos en su cuerpo. Asimismo, se reporta que varios reclusos han muerto por complicaciones relacionadas con la tuberculosis.

