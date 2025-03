COE cantonal convoca reunión para enfrentar casos de tuberculosis en la Penitenciaría

La alarma sanitaria causada por un supuesto brote de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral ha generado una creciente preocupación en Guayaquil. Frente a ello, este martes, 11 de marzo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se reunirá para pedir al Gobierno que se implemente un cerco epidemiológico en el centro penitenciario.

¿Qué pasa al interior de la cárcel?

Según la información proporcionada por Segura EP a EXPRESO, la reunión se llevará a cabo con el objetivo de analizar la situación de salud en el lugar y determinar la cantidad exacta de casos de tuberculosis, para así poder implementar medidas más efectivas para prevenir más contagios. La alarma por la situación ha venido creciendo, ya que varios casos de tuberculosis han sido reportados en la Penitenciaría desde el año pasado.

Según aseguró a un medio de comunicación impreso del país Fernando Bastías, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, el pabellón 7 de la Penitenciaría es el área donde se encuentran aislados los reclusos afectados por la enfermedad. El brote en este sector ha sido motivo de preocupación para las autoridades y organizaciones de derechos humanos, debido a la falta de condiciones adecuadas para el manejo de enfermedades infecciosas.

El llamado a la reunión fue realizado por Katherine Villamarín, Gerente de Gestión de Riesgos, quien detalló que el encuentro se llevará a cabo a las 10:00 en la Sala de Crisis de Segura EP, en la ciudadela Martha de Roldós. A la reunión asistirán autoridades clave, como los representantes de Segura EP, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el director municipal de Higiene, la Cruz Roja Ecuatoriana, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros.

En un comunicado emitido el 8 de marzo, el Municipio de Guayaquil solicitó formalmente al Ministerio de Salud Pública información detallada sobre los protocolos de atención y las medidas de protección implementadas en los centros penitenciarios de la ciudad. La solicitud surge en respuesta al creciente brote de tuberculosis que afecta no solo a los reclusos, sino también a los guías penitenciarios, militares y otros servidores del centro de rehabilitación.

Análisis y acciones frente al posible brote



"La crisis sanitaria en estos centros no solo representa un riesgo dentro de las cárceles, sino también para toda la ciudad. La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa y su propagación sin control en los centros de privación de libertad pone en peligro a la población en general", señaló el Municipio en su comunicado oficial.

Las autoridades locales expresaron su preocupación por los riesgos que este brote representa para la comunidad. Si la enfermedad continúa sin control dentro de los muros de la penitenciaría, existe el peligro de que se propague más allá de los límites del centro, afectando a la población en las áreas circundantes. La situación está adquiriendo dimensiones alarmantes, y se hace necesario tomar medidas urgentes para proteger a los ciudadanos.

Preocupaciones adicionales

A Carolina Pumares, guayaquileña, le preocupa saber además qué pasó con los pacientes que años atrás, antes de que cerrara, permanecían hospitalizados en el Hospital Neumologico Alfredo Valenzuela. "Nadie supo con exactitud a dónde fueron a parar todos los pacientes. Salud en su momento no dijo nada. Pero me parece increíble que a la fecha ese centro hospitalario, tan vital para la ciudad, no haya sido regenerado. Está ahí acumulando polvo, y mientras tanto se incrementa el riesgo a que, de haber casos o incluso un brote, la situación empeore", sentenció.

