Ir a la rural, una vía de miedo en médicos ante casos de extorsión

“Tengo temor de un día ir a dar mi servicio, ser el médico que tanto soñé y después no regresar más a casa”, dijo lleno de miedo Antonelo Sojos, estudiante de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil, quien recuerda con tristeza el caso de Steven Aguirre, un joven médico que se encontraba realizando la rural en El Empalme y fue asesinado por no ceder a las extorsiones de una banda delincuencial.

Sojos está a punto de terminar sus estudios y estar apto para realizar la rural, requisito que lo habilita para poder ejercer en el Ecuador, pero el miedo se apodera de él, al contarle a EXPRESO los difíciles días que viven algunos estudiantes que están próximos a tener su primera experiencia laboral.

“Hay muchos casos, pero todos tienen terror de hablar y hasta de denunciar a las autoridades. Eso le pasó al doctor recién asesinado, contó lo que estaba pasando y lo mataron”, dijo con una voz temerosa Sojos, quien también es delegado del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Guayaquil.

Tal como lo contó EXPRESO, el pasado 14 de mayo, el joven profesional de 25 años fue asesinado mientras cumplía sus últimos meses de la rural. Se conoce que Aguirre había sido extorsionado y notificó al Ministerio de Salud Pública, por lo que decidieron removerlo a otro Centro de Salud. Sin embargo, luego de varios meses retornó a la primera casa de salud (El Empalme) y fue ahí cuando lo asesinaron. Esta situación pone en alerta a los noveles médicos que temen que les ocurra lo mismo.

“No hay garantías para nosotros y como somos doctores piensan que tenemos dinero y nos extorsionan. A una compañera le pidieron $100 semanal, pero menos mal lo hicieron cuando ya estaba por finalizar la rural y no le pasó nada”, comentó una estudiante de Medicina de la Universidad Católica que contó el testimonio, pero pidió que no se publique su nombre.

“Tengo entendido que hay casos de personas que pagan hasta $ 400 semanal a cambio de supuesta seguridad. Esto ocurre más en los cantones de las provincias del Guayas y Los Ríos”, relató la futura doctora, quien recalca que estos casos se replican en estudiantes de todas las universidades.

Ante esta situación, ayer, el Colegio de Médicos Provincial del Guayas (Comeprog) realizó una rueda de prensa para reclamar la falta de atención por parte de las autoridades.

“Alzamos nuestra voz de protesta ante el Ministerio de Salud, ante la Gobernación, ante la Presidencia de la república, pues no se está dando la garantía al médico rural (...) nos hemos enterado hasta de balaceras dentro de los hospitales”, expresa Juan Carlos Burbano, presidente de Comeprog.

Alzamos nuestra voz de protesta ante el Ministerio de Salud, ante la Gobernación, ante la Presidencia de la república, pues no se está dando la garantía al médico rural. Juan Carlos Burbano Presidente del Colegio de Médicos del Guayas

La institución reveló que desde mayo de 2023 hasta la fecha han recibido más de 50 denuncias de extorsiones a médicos a través de redes sociales y correo electrónico.

Ante esta situación, Comeprog exige no solo medidas para garantizar la seguridad de los médicos rurales, sino también la eliminación de la obligatoriedad de la medicatura rural. En su lugar, proponen que la medicatura rural sea optativa y que los médicos que la realicen reciban la misma remuneración que un médico residente.

“Lo que pedimos es que el ministro de Salud deje de ser Shakira; ciego, sordo y mudo. Y por favor se ponga a hacer lo que tiene que hacer”, sentenció el doctor Burbano.

Para Juan Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil, esta medida acabaría con los problemas que afecta a los médicos.

“Las autoridades deben analizar esa posibilidad porque muchos estudiantes no hacen la rural y se van del país justo por el miedo. Ahí hay fuga de profesionales, lo que afecta al país”, comentó el joven estudiante que aseguró que no existen condiciones para continuar con esta modalidad.

“Si no pueden prestar las garantías, que se quite la obligatoriedad y sea optativo. El problema es que si no la hacemos (rural) no podemos ejercer en el Ecuador. Debería estudiarse otros mecanismos para no perjudicarnos”, sentenció el joven, quien aseguró también conocer casos de extorsiones a médicos.

Ante esto, EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Salud Pública de la Zona 8, pero hasta el cierre de esta edición no fue contestada.

También se consultó sobre la situación a varias universidades, sin embargo apenas hubo respuesta de la Universidad de Guayaquil, que se solidariza con los estudiantes afectados, explica que una vez que los médicos obtienen el título profesional y se dirigen a realizar la rural ya no pertenecen a las universidades, sino al Ministerio de Salud Pública.

