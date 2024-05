La UNE Guayas responsabiliza a las autoridades del secuestro de un docente

La Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas una vez más alza la voz, exige respuestas y más que eso acciones. Esta vez y luego de que se conociera del secuestro de Luis Cobos, docente de la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, ubicada en el bloque 6 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil; el gremio responsabilizó a las autoridades educativas del Distrito 09D08 y de la Coordinación Zonal educativa 8, de lo ocurrido.

*La UNE del Guayas se solidariza con el licenciado Luis Cobos y con sus familiares por la penosa y preocupante situación del secuestro de nuestro compañero. Rechazamos este tipo de actos delincuenciales que intentan una vez más amedrentar a los docentes e impedir nuestra tarea social de educar, lo que demuestra que el magisterio y la ciudadanía nos encontramos en la completa indefensión. Es lamentable observar que ni las autoridades educativas del Distrito 09D08, ni la coordinación zonal educativa 8 se han pronunciado por garantizar la integridad y vida del compañero docente. Por lo tanto responsabilizamos a estas autoridades y a la Policía por la vida de nuestro maestro", señaló en el escrito Hilario Beltrán, presidente UNE Guayas; quien en repetidas ocasiones ha exigido a las autoridades locales y al Gobierno que protejan la vida de los maestros y alumnos.

De hecho, en una entrevista anterior con EXPRESO, Beltrán reconoció que tanto él como sus compañeros tenían miedo de volver a clases, en vista de a finales del año anterior ni el Gobierno ni el Ministerio de Educación tomaron acciones para asegurar los centros educativos. Que hay distritos que prácticamente habían sido ya extorsionados y amenazados por las bandas criminales, sentenció.

"En Durán, Daule y Yaguachi la situación no es buena, pero en Guayaquil es insoportable. El distrito 0908, que incluye zonas como Pascuales, Flor de Bastión, Bastión Popular, Balerio Estacio..., está secuestrado por la delincuencia. Y las autoridades lo saben. Están al tanto de que de 206.000 jóvenes que no fueron reintegrados en su momento al sistema educativo, hay 6.000 que han sido captados por la delincuencia. Algunos están ya activos en el sistema educativo y frente a ello, lo que hacemos es trabajar enfrentando el problema. En un colegio de La Prosperina, por ejemplo, y no voy a citar nombres, todos los docentes han sido extorsionados. ¿Qué ha hecho el distrito o la entonces ministra de Educación? Nada. Por eso la llevamos a juicio el mes pasado", aseguró Beltrán en diciembre de 2023. A la fecha, aseguró el educador, nada ha cambiado.

Que queda evidenciado que las denuncias realizadas por el gremio al que representa, señaló, han sido una vez más ignoradas.

*Demandamos de parte del presidente Daniel Noboa que haga aparecer el plan Fénix, ya que ahora está obligado a dar seguridad a todos los ecuatorianos, cumpliendo con la decisión mayoritaria de la consulta popular reciente. Se supone que se incrementó el IVA al 15 % para combatir la delincuencia, pero está sigue campeando. La UNE del Guayas, por lo tanto, exige que nos den garantías de integridad a todos los docentes", argumentó; a la espera de respuestas.

Según una colaboradora de la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, el pasado 17 de mayor Cobos se movilizaba en su vehículo cuando fue abordado por varios sujetos, quienes se transportaban en motocicletas y en carros, que luego de apuntarlo con armas de fuego se lo llevaron a la fuerza.

“Estudiantes y padres de familia que iban en un bus fueron testigos del secuestro. Ocurrió en calle que conecta el bloque 4 y 5 de Flor de Bastión. Los delincuentes pararon el tráfico y tras identificar que se trataba del docente, se lo llevaron. Los alumnos que fueron testigos están aterrados”, aseguró la señora, quien también tiene a uno de sus hijos como estudiante en el plantel.

Cobos labora en la jornada vespertina, que inicia a las 12:30, y es profesor de sexto de básica. Los secuestradores se habrían contactado con sus familiares para exigir 8.500 dólares para devolverlo con vida.

Una madre de familia, quien solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias, indicó que no es la primera vez que este plantel es objeto de un delito y que ya han existido amenazas. Incluso, sostuvo que docentes han sido víctimas de extorsiones; como lo ha denunciado Beltrán.

