Un repunte que pone en duda la efectividad de los controles

Sorpresa tras sorpresa, el feriado de Semana Santa en Ecuador se tiñó de sangre y no precisamente por recordar el sacrificio de Jesús. Desde las últimas horas del jueves 28 de marzo, previo al asueto, se dieron estremecedores hechos en diferentes provincias de Ecuador.

Uno de los casos más sanguinarios fue el ataque armado en un partido de ecuavóley en el suburbio de Guayaquil: murieron nueve personas y ninguna de ellas tenía antecedentes penales. Entre los diez heridos sí hay uno que cuenta con registros de robo en 2017.

En la tarde de este domingo, los vecinos del Guasmo Sur organizaron una minga para limpiar la sangre derramada que quedó en el sitio. Pero hasta el cierre de esta edición no había sospechosos detenidos.

Diario EXPRESO contabilizó 31 muertos en distintos hechos dados en Manabí, Guayas, Los Ríos, Tungurahua y Santa Elena (revisar infografía). Se solicitó a la Policía Nacional el total de casos ocurridos durante el feriado y esta indicó que iba a levantar la información y luego la compartiría.

El 8 de abril, Ecuador terminará la extensión de la declaratoria del conflicto armado interno y su estado de excepción que inició el 9 de enero tras el ingreso de un grupo armado a un canal de televisión y aprovechó su señal en vivo para amenazar con explotar el lugar. La situación fue noticia mundial y se cuestionó a Ecuador por sus altos índices de criminalidad.

Aunque la medida neutralizó las muertes violentas que iban en un acelerado crecimiento (222 casos desde el 1 de enero), en las dos últimas semanas se han incrementado los crímenes de los grupos que hoy son considerados terroristas. Y esta realidad preocupa a los expertos en seguridad porque señalan un silencio que no permite una claridad en las políticas públicas implementadas y sus objetivos.

“Tengo entendido que desde el 15 de marzo las muertes violentas en comparación a enero están incrementando. Esto es lo que yo he conversado con funcionarios del Estado. Pero ante la ausencia de cifras es difícil hacer el análisis”, expuso el vocero del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon.

Los vecinos demoraron toda una mañana para limpiar la sangre de la masacre dada en la noche del sábado. GRANASA

El primer mandatario, Daniel Noboa, responde en redes sociales que se trata de un recordatorio de que el país está en guerra y que los grupos terroristas “buscan espacios para atemorizar”.

Este periódico tuvo acceso al número de homicidios intencionales dados entre el 1 de enero y el 24 de marzo del año en curso e informa que existen 1.188 casos. En el mismo periodo del año anterior, la institución dice que hubo 1.482 asesinatos. Es decir, hay 294 casos de diferencia.

Para el experto en seguridad ciudadana, John Garaycoa es necesario implementar varias acciones inmediatas con el fin de disminuir o al menos detener que se desarrollen más delitos.

“Es preocupante y considero que se debe atacar lo más pronto porque es parte de una estrategia de los delincuentes. Ellos quieren mover el piso de los ciudadanos, de los empresarios infundiendo terror y cumplir sus objetivos sin problemas”.

Se registraron 14 eventos violentos y en su mayoría hubo fallecidos. Las autoridades no dieron mayores detalles de las acciones a implementar.

Garaycoa destaca la creación del comité de crisis de seguridad recientemente implementado mediante Decreto Ejecutivo porque dice que en tiempos violentos deben estar permanentemente reunidos pero que, a la vez deben informarse que se está trabajando. Caso contrario se emite el mensaje a la población de que no se está haciendo algo.

Y alerta que con el incremento del IVA también se debe comunicar qué se hace con los recursos destinados para la guerra interna que está por fenecer.

“La seguridad tiene un alto costo y los dineros deben ser exclusivamente para fortalecer la seguridad. Es un momento clave el que se está viviendo y hay que invertir en equipamiento, tecnología y logística”.

Pero de todas las acciones identifica que las principales son las relacionadas a la inteligencia y prevención para que no exista una nueva escalada de violencia o que en las provincias lejanas, tranquilas o más pequeñas se disparen los crímenes.

“Podemos tener todo, pero si no se controla al elemento humano que es el que ejecuta el delito, el que piensa y el que maquina; definitivamente no va a servir de nada, Así no lo vamos a poder lograr. Esto debe estar acompañado de estadística, resultados a alcanzar y monitoreo constante de las zonas de peligro” para actuar antes que los grupos terroristas.

La delincuencia en Esmeraldas disminuyó en Esmeraldas

Esmeraldas experimentó una reducción en los delitos durante el reciente feriado, en comparación al mismo período del año anterior. Entre el 29 y 31 de marzo, se reportaron cinco desaparecidos, dos heridos con arma blanca, cuatro hurtos, dos robos a personas y una extorsión. Menos que en 2023, pero no es para celebrar.

Días previos al feriado, la violencia se ensañó con la provincia: dos asesinatos, 20 robos a personas, tres robos de motos, dos robos de carros, robos en bancos y una amenaza de bomba. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un allanamiento en El Coquito decomisó municiones, un revólver, marihuana y detuvo a una persona. Además, se capturó a miembros de las bandas Los Gansters y Los Lobos. El Gobierno entregó 25 patrullas, chalecos antibalas y cascos como parte del plan gubernamental para mitigar la delincuencia.

