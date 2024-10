Los rótulos con el nombre de las calles guayaquileñas, desencanto para el ornato

La nomenclatura de las calles guayaquileñas refleja su identidad y su crecimiento urbano a lo largo de las décadas. En ellas están grabados nombres de personajes que se destacaron en la ciudad, a nivel nacional y en el mundo. También están registradas fechas importantes, ciudades, países y numeraciones.

Rótulos de color verde ubicados en las intersecciones de las calles las identifican. Hay miles en el Puerto Principal. Debido al paso del tiempo, muchos de estos pequeños letreros se encuentran en mal estado. O simplemente han desaparecido en algunos casos.

En un recorrido se evidenció que en la ciudadela Alborada, en el norte, existen varios ejemplos. En la décima primera etapa de ese sector, un rótulo ha perdido el color y su visualización se complica. Está ubicado en la avenida Isidro Ayora y la calle Manuel Ignacio Murillo, frente a los típicos cangrejales.

Metros más adelante, en la ciudadela La Garzota, un rótulo está doblado. El soporte que lo mantiene (un tubo metálico) se encuentra inclinado, a punto de ceder. Está ubicado en la esquina de la avenida Guillermo Pareja y la calle Luis Mendoza Moreira, en los exteriores de una empresa pública.

“A la final resulta un problema porque no se puede referenciar bien las calles, al dar indicaciones a los taxistas. Aunque hay GPS, muchos se pierden. Es un tema que ha quedado sin atención de las autoridades del Municipio por varios años”, manifestó el ciudadano Ricardo Nivela, quien reside en La Garzota y salía de presentar un reclamo en la entidad estatal ante un supuesto cobro elevado en las planillas de electricidad.

Otros rótulos, en zonas como las avenidas Las Aguas, Antonio Parra Velasco, Guillermo Pareja, Francisco de Orellana, Benjamín Carrión, en el norte, evidencian un profundo desgaste. El óxido los ha invadido. Asimismo, en las calles Tulcán y Portete, la señalética que muestra este último nombre está en blanco.

Para el arquitecto Javier Castillo, el uso de aplicaciones de georreferencia ha permitido que los ciudadanos puedan encontrar calles con mayor facilidad. Pero aquello también evita que el guayaquileño pueda conocer mejor su ciudad.

“La claridad en los rótulos debería favorecernos, pero muchas personas se quedan en el ‘facilismo’ de usar la aplicación. La gente ya no recorre, ya no conoce su ciudad. No sabe ni por qué una calle se llama así o quién fue tal personaje”, dijo.

Afectados. Hay diversos sectores, como Urdesa central, donde las láminas evidencian un estado de vetustez. Moradores piden un cambio o la reparación de estos rótulos. CARLOS KLÍNGER

Andrea De La Torre vive en las calles Portete y Esmeraldas, en el suroeste. Hace dos meses llegaron varios familiares desde Italia. Al recorrer zonas del norte, se fijaron que no había letreros con el nombre de las calles.

“Da un mal aspecto y ellos que no vienen tan seguido acá se quedaron con esa impresión. En el sur hay bastantes calles sin letreros, algunos están dañados. Deben hacer un plan para intervenir y repararlos o cambiarlos”, planteó la ciudadana.

EXPRESO realizó una consulta al Municipio de Guayaquil respecto a si existe un plan para reemplazar los rótulos en mal estado de la nomenclatura de las calles. Se espera una respuesta de la entidad.

Un sistema alfanumérico que funcionó

La ordenanza que trata sobre la nomenclatura urbana en Guayaquil fue aprobada en diciembre de 1999, en la administración municipal de León Febres-Cordero.

Un año después, ya con Jaime Nebot liderando el Cabildo porteño, se ejecutó la instalación de nuevos letreros en la ciudad, los que en la actualidad identifican calles, de color verde.

Pero también comenzó a aplicarse un sistema alfanumérico para la identificación de las calles guayaquileñas.

Por ejemplo, la avenida 9 de Octubre tiene la denominación de Eje E-O y la calle Esmeraldas es avenida 6 N-O. En la parte inferior de los rótulos verdes constan estos nombres.

No obstante, la ciudadanía siguió llamando a las calles por sus nombres tradicionales. “El guayaquileño no se familiarizó con ese sistema alfanumérico. No funcionó”, dijo el arquitecto Javier Castillo.

