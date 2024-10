¿Quiénes son los concejales recién  posesionados en Guayaquil?

El pasado 26 de septiembre, los ediles guayaquileños Raúl Chávez, Mayra Montaño y Úrsula Strenge renunciaron al Concejo Cantonal de Guayaquil. Sus salidas, como lo publicó EXPRESO, fueron un día después oficializadas; y este 3 de octubre durante la sesión de Concejo quienes ocuparán sus cargos ya fueron presentados.

Ediles posesionados

Tatiana Coronel, Alfredo Bautista y Cinthia García son las figuras que ahora ocupan un lugar en la mesa del Concejo, según se anunció como primer orden del día durante la sesión municipal, en la que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, les deseó lo mejor. "Bienvenida Cinthia, es un placer para nosotros tenerla como miembro en el salón del Concejo; señor Alfredo Bautista, de igual manera; y señorita Coronel bienvenida", mencionó.

Los concejales ocupan los espacios que dejaron Raúl Chávez, Mayra Montaño y Úrsula Strenge, quienes renunciaron para postularse en candidaturas para las elecciones de 2025. Tatiana Coronel (RC) reemplaza a Chávez, actual presidente de RETO; Bautista (PSC) entra por Mayra Montaño, quien se postula a candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento RETO; y García (PSC) por Úrsula Strenge, quien renunció para ser candidata para el Parlamento Andino.

Alfredo Bautista es el concejal que reemplazará a Mayra Montaño, quien renunció a su cargo para postularse como candidata a la Asamblea Nacional. Cortesía

Los concejales se pronunciaron

"He venido a asumir este reto cumpliendo una de las funciones principales que nos da Guayaquil: el servicio. Ese servicio que llevamos en la sangre para construir una verdadera ciudad. Hay que superar los nuevos legados que dejó entonces el abogado Jaime Nebot. Hay que igualarlo o superarlo, y ese es nuestro mayor desafío. Estamos próximos a la fecha de la Independencia, a esa Aurora Gloriosa en la que se reclamó libertad. Hoy le pido que ilumine a este Concejo para que juntos podamos salir de esta oscuridad e inseguridad que nos ataca a los guayaquileños. Pero hagámoslo juntos. Mi compromiso es trabajar con ustedes de la mano", aseguró Bautista, que como el resto solicitó que no haya banderas políticas a la hora de trabajar por el desarrollo del Puerto Principal.

García y Coronel, en un discurso similar, hicieron hincapié en su compromiso de trabajar por la gente,

“Queremos dejar una ciudad mucho mejor de la que encontramos. Queremos poder mirar hacia atrás y decir con orgullo que fuimos parte del cambio, de ese antes y después que tuvo Guayaquil", detalló Coronel.

Tatiana Coronel, a la derecha, fue una de las tres concejales posesionadas. Cortesía

Tras las palabras, Álvarez tomó la palabra para, más allá de darles la bienvenida a los ediles y reconocer que el Concejo Cantonal he tenido bajas importantes, decir que administrarán la ciudad sin barreras. "No crean que porque aquí hay diferentes banderas políticas no se puede trabajar, no, no es así. Aquí se puede conversar. (...). Yo siempre he reconocido el trabajo de León Febres Cordero, de Jaime Nebot, lo bueno se copia y por supuesto con humildad siempre hay que aceptar qué cosas podemos emular...”, expresó el alcalde durante su intervención.

Temas abordados durante el Concejo

Durante la sesión, el Concejo Municipal aprobó el informe que recomienda otorgar la condecoración M.I. Municipalidad de Guayaquil al entonces alcalde Jaime Nebot Saadi, en la sesión conmemorativa del 204 aniversario de la Independencia de la ciudad, el próximo 9 de octubre.

Además, señaló, se reconocerá también la trayectoria de la Benemérita Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil, de la deportista Kiara Rodríguez España, del Dr. Humberto Moya Flores, entre otros.

También se aprobó en segundo debate la reforma a la Ordenanza que norma la instalación de quioscos, carretillas y formas de desarrollo que dan paso a la actividad comercial en los espacios públicos. El objetivo, dijo Álvarez, es simplificar la tramitología en la obtención de permisos.

“Lo que buscamos como Municipio es evitar tanta burocracia, ir de dirección en dirección hasta que se les pueda dar el permiso. Lo único que no queremos es poner más trabas a los comerciantes que lo único que quieren es trabajar”, sentenció.

Sobre este tema, el concejal Arturo Escala explicó que se suprimieron varios documentos que eran requeridos como requisitos, entre ellos el certificado de antecedentes penales, la tasa de trámite, la copia a color de la cédula de identidad y certificado de salud ocupacional.

Para la ciudadanía, el certificado de antecedentes penales debe sí o sí mantenerse. "Entiendo que debemos reactivarnos, pero urge que entre los trámites este sí sea obligatorio. Dicen que incluso en la Constitución no es obligatorio presentarlo para determinados trámites. Pero, ¿acaso eso no puede dar cabida a que se habilite un trabajo ilegal o que en él se reúnan personas que venden drogas, extorsionan o matan? Tener un antecedente penas limpio es importantísimo. Que la persona que alguna vez delinquió merece una segunda oportunidad es verdad, pero para ello uno debe conocer a detalles sus antecedentes", pensó la ciudadana Doménica Tejar, guayaquileña.

