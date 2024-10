Estudiantes y hasta 'alienígenas' se unen para frenar el caos vial en Guayaquil

Los guayaquileños sostienen que lo han visto todo. Durante los apagones registrados en el país, se ha vuelto ya común ver a los ciudadanos caminando con linternas y velas por las calles, cenando en un restaurante cuyas calles están completamente a oscuras; y ahora a los estudiantes de colegios ejerciendo la labor de agentes de tránsito.

Los atascos se agudizan tras los apagones y cambios no previstos en los horarios Leer más

"Es tal el caos que hay en las calles que los chicos se han visto en la necesidad de dar la mano. Sí que son valientes. Se han instalado en la mitad de la vía para, ante la falta de agentes de la ATM, dar paso a los vehículos y tratar de organizar las vías que cada vez se tornan más complicadas. La ATM necesita tener mucha más presencia. No es suficiente la labor que están haciendo", sentenció Josué Onofre, conductor guayaquileño.

(Le puede interesar leer: Tráfico colapsado en el sur de Guayaquil por cortes de luz)

La noche del pasado 2 de octubre, como se viralizó en redes sociales como X, en plena avenida Guillermo Pareja, en La Garzota; cinco jóvenes se situaron en puntos estratégicos para dar paso a unos vehículos y frenar a otros. Los conductores tomaron en cuenta su gestos y acciones, y más de uno tocó la bocina de su vehículo en señal de agradecimiento.

#Guayaquil

Varios estudiantes ayudaron a regular el tránsito ante la falta de agentes de la ATM al norte de la ciudad pic.twitter.com/ayHnsR8i8o — Ecuador Informado (@ecuainformado) October 2, 2024

"Yo estuve ahí y me pareció increíble que se hayan dividido en dos grupos para ayudar a la gente. Y es que sí, era un caos. Los carros de las avenidas laterales no teníamos como cruzar, mientras que quienes venían de la Guillermo Pareja aceleraban y no daban el paso. Muchos no tenían como. Y es que sí uno intentaba apenas frenar quien iba detrás de dormía en la bocina. Esos chicos le dieron un respiro a la vía. Lo hicieron por unos minutos, pero claramente ayudaron. Lo que yo quisiera saber es por qué no había un solo agente en el punto. Es necesario. Así no se puede rodar cuando se va la energía", señaló Geovanny Ludeña, conductor guayaquileño.

Norte. Así permanecen varias vías de Guayaquil durante las horas en las que se va la energía en la ciudad. ARCHIVO

Francisco Caicedo, vía X, aplaudió el gesto al que describió de valiente. "Aplaudo la acción de estos chicos. En 4 días he visto 5 choques, Guayaquil es una ciudad sin ley, sin autoridad, de millonarias "obras" inútiles para el ciudadano", lamentó.

Bravooo que bien que existan jóvenes con amor a su ciudad y empatía. Mariuxi Álvarez, ciudadana

A otros ciudadanos, el momento les recordó aquellos días en que los alumnos de colegio tomaban un curso de Educación Vial. "Me trajo recuerdos de cuando se hacía el pre, antes de salir del colegio y uno de los cursos a escoger era ese. Lindos muchachos", señaló la usuaria @NathyViviana.

(Le puede interesar leer: Guayaquil vuelve a sufrir por apagones y falta de agentes en las calles)

La labor de la ATM, cuestionada

El hecho, por otro lado, género críticas pero todas destinadas a la ATM. "Está claro que el personal está solo para multar y no para ayudar. Se va la luz y la ciudad queda completamente colapsada. Este 2 de octubre ha sido caótico manejar, un infierno. No damos más. ¿Quién controla que la ATM esté haciendo un trabajo de verdad? ¿Nadie?", crítico la residente de La Garzota, Bella Suárez, quien aseguró a EXPRESO ser testigo del acto.

En otro punto de la ciudad, en el centro de Guayaquil, otro joven asimismo con uniforme hizo una acción similar. Y como en el caso anterior las felicitaciones no pararon.

Guayaquil, estudiante se puso a dirigir el tráfico en el centro de la ciudad ante la falta de agentes de tránsito y del funcionamiento de los semáforos por los apagones 👨‍🎓🏧

pic.twitter.com/GQFTFLS78H — Charlie🇪🇨 (@charlieblond7) October 3, 2024

"Ojalá la ATM busque al chico y le haga una propuesta para que cuando termine de estudiar y salga del colegio, las puertas estén abiertas para ser oficial de la ATM", precisó el ciudadano Tyron Morillo; quien como muchos destacaron su actitud al ver su intención de tratar de poner orden. Algo que logró.

Un desastre el tráfico de Guayaquil a esta hora… Sector Alborada. Av. Fco. de Orellana @ATM_Transito @Presidencia_Ec @CNEL_EP No merecemos nada de esto !! Y Nadie se hace presente… no hay quien de solución #Ecuador @radiocentroec @EmergenciasEc pic.twitter.com/T1dxIPB5Fu — Oscar España León (@oseduvacan) September 30, 2024

Guayaquil, ciudad de 'héroes'. Así describen los guayaquileños las acciones

Servicios operativos en Guayaquil durante los apagones: ¿Cuáles están activos? Leer más

Sin embargo no solo fueron los estudiantes de colegio quienes vieron la forma de ayudar al conductor. En la avenida Francisco de Orellana, un hombre que caracterizaba al alienígena de ficción 'Depredador' se paró asimismo en media calle para decir quien debía circular, por dónde y cuándo.

A los conductores, que grabaron la escena, les pareció gracioso, además de empático. "Esto es digno de admirar. Yo sabía que los aliens no eran malos. Miren, son hasta héroes, son ellos los que cumplen con la labor que la ATM nos queda debiendo. Esto es increíble y me da gusto", aseguró el conductor Jimmy Llorente, habitante del norte del Puerto Principal.

#Guayaquil

Hasta Depredador tuvo que ayudar con el tráfico en la ciudad ante la falta de los agentes de la ATM pic.twitter.com/wiioTbhZiA — Minuto & Medio (@MinMedio) October 3, 2024

Según consta en el vídeo, que en instantes fue viralizado como el resto, el personaje con destreza detuvo a una extensa hilera de autos para permitir que los del otro carril rodaran sin necesidad de que, como ha venido pasando, formen un cuello de botella en el centro de la arteria.

¿Cuántos agentes están en las calles de Guayaquil durante los apagones?



Aerovía confirma suspensión de servicio por corte eléctrico Leer más

Días atrás, a través de sus redes sociales, el alcalde de Guayaquil indicó que el Grupo de Apoyo a la Seguridad de Segura EP, junto con la Policía Nacional y la ATM, se encontraba activo en varios puntos de la ciudad para brindar una presencia activa.

Según dijo entonces también la ATM, está entidad ha puesto en marcha su plan de contingencia con 571 agentes de tránsito y personal operador, lo que incluye 95 patrullas y 75 motocicletas para los turnos de la mañana y tarde; mientras que en la noche están operativos y 75 agentes y 33 patrullas para asegurar la movilidad en la ciudad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!