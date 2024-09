Servicios operativos en Guayaquil durante los apagones: ¿Cuáles están activos?

La queja se mantiene y la confusión va en aumento en Guayaquil a causa de los apagones. Y que un escenario similar al que se registró el pasado 23 de septiembre, se repitió este 24 al no darse los cortes de energía, según lo horarios previamente establecidos. A causa de ello, no solo las jornadas se han visto afectadas, sino que existe el riesgo de que lo hagan los servicios básicos que dependen de la energía.

¿Habrá cortes de agua en Guayaquil? Esto es lo que dijo Interagua Leer más

Frente a ello y debido a que no existe claridad en los horarios de los cortes de energía eléctrica que afectan al país, advierte el el Municipio de Guayaquil, la entidad ajustó su plan de contingencia con el objetivo de mantener en funcionamiento los servicios básicos de la ciudad. “Seguimos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad, salud y bienestar de nuestros ciudadanos durante esta contingencia”, expresó el alcalde Aquiles Álvarez a través de sus cuentas oficiales.

(Le puede interesar leer: Apagones en Guayaquil: estos son los horarios del miércoles 25 de septiembre)

¿Qué servicios están funcionando y de qué manera?

Agua potable

Según un comunicado oficial, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG EP), junto con la concesionaria Interagua, tiene como prioridad asegurar el abastecimiento de agua para los hospitales. “Aunque tres sectores estuvieron desabastecidos entre 2 y 4 horas, el impacto fue menor, afectando a menos de 1.000 usuarios. CNEL ha mantenido la energía en las principales plantas”, informó Álvarez.

En un comunicado, Interagua indicó que “mantendrá un monitoreo permanente de la situación del servicio y estará informando novedades que se puedan registrar”

En la avenida Domingo Comín se formaron extensas hileras de autos este 24 de septiembre. Alex Lima

571 agentes de tránsito en las calles

Los atascos se agudizan tras los apagones y cambios no previstos en los horarios Leer más

Como publicó EXPRESO días atrás, la ATM ha puesto en marcha su plan de contingencia con 571 agentes de tránsito y personal operador, lo que incluye 95 patrullas y 75 motocicletas para los turnos de la mañana y tarde; mientras que en la noche están operativos y 75 agentes y 33 patrullas para asegurar la movilidad en la ciudad.

(Lo invitamos a leer: Cortes de luz impactan operación de buses eléctricos en Guayaquil: aquí horarios)

"Los agentes se despliegan especialmente en aquellas intersecciones donde los semáforos no tienen autonomía eléctrica. En estos puntos también se cuenta con el apoyo de los nuevos agentes de control municipal, que han sido entrenados también para el control del tránsito", se lee en el comunicado.

No obstante, para la ciudadanía las medidas tomadas no han sido suficientes. "Llevamos dos días con tráfico infernal. Ayer (23 de septiembre) el centro fue caótico y hoy el sur se ha tornado invivible. Resulta imposible circular así. Falta agentes u otro tipo de medidas. Ante tanta descoordinación por parte del Gobierno para fijar los horarios, pues resulta que en una misma manzana, hay una calle con luz y otra sin ella. Así no se puede rodar. No hay forma de movilizarse de ninguna manera", se quejó Ronald Romero, conductor guayaquileño.

Metrovía y Aerovía

Aerovía confirma suspensión de servicio por corte eléctrico Leer más

El Sistema Metrovía funciona en sus horarios habituales. Sin embargo, durante las interrupciones del servicio eléctrico el sistema de recarga de tarjetas estará inhabilitado. Por eso se recomienda a la ciudadanía hacer las recargas con anticipación.

Por otro lado, cuando se produce un apagón, los pasajeros que se encuentran en tránsito en la Aerovía son evacuados a la estación más cercana, gracias a que su sistema de emergencia le permite seguir operando por un lapso determinado, aun sin contar con energía eléctrica.

(Le puede interesar leer: El ritmo nocturno de Guayaquil quedó mermado por los apagones)

En su cuenta oficial de Facebook, la Aerovía informa constantemente sobre estas novedades.

La Terminal Terrestre no variará sus horarios. Lo que sí habrá es mayor personal vigilando las instalaciones. Cortesía

Terminales terrestres y aeropuerto José Joaquín de Olmedo



La Terminal Terrestre de Guayaquil mantiene sus operaciones las 24 horas.

El el sitio, a fin de mantener la seguridad, según ha dicho la Alcaldía, se desplegarán 54 agentes de seguridad y 14 miembros del grupo de inteligencia de la terminal (GIT) durante todo el día, además se cuenta con refuerzos de la Policía.

Las boleterías funcionan con normalidad. En caso de interrupciones en el suministro eléctrico, estarán conectadas con el sistema de generación eléctrica, asegurando la venta de boletos.

La Terminal Municipal Pascuales opera en el horario de 5:00 a 21:00, mientras que la terminal de carga y encomiendas, de 6:00 a 22:00.

La normalidad también se mantiene en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ya que cuenta con planta propia para ofrecer todos sus servicios sin interrupciones.

Desde Segura EP se coordina con la Policía Nacional y ATM. Al momento, la ciudad cuenta con 600 agentes de control municipal y 90 vehículos para apoyo, además hay 200 evaluadores en el centro operativo que funciona las 24 horas del día.

Salud

Localizan al ciudadano que fue arrastrado por un vehículo en la Perimetral Leer más

Los 9 hospitales principales de Guayaquil están funcionando con generadores eléctricos. Mientras que las ambulancias se mantienen en comunicación con las casas de salud, a través de las radios de las unidades móviles.

El Hospital Municipal Bicentenario mantiene todos sus servicios operativos las 24 horas del día, al igual que su área de emergencias.

(Le puede interesar leer: Apagones nocturnos: hoteles con planta eléctrica en Guayaquil y sus tarifas)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!