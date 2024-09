Cortes de luz impactan operación de buses eléctricos en Guayaquil: aquí horarios

El sector del transporte en la ciudad de Guayaquil también resultará afectado debido al racionamiento de energía programado por el Gobierno para la semana del lunes 23 de septiembre hasta el domingo 29 de septiembre de 2024. Así lo comunicó Saucinc S.A., compañía que se dedica al transporte público de pasajeros con buses eléctricos.

¿Por qué se afecta la ruta de la Saucinc (89)?

En X (anteriormente Twitter), la empresa aseguró en la tarde del lunes 23 que su operación “podría verse parcialmente afectada con una disminución temporal de unidades”. Sin embargo, aclararon que estarán en constante monitoreo de las rutas para “identificar cambios en los patrones de movilidad de nuestros usuarios”.

La entidad llevaría a cabo este seguimiento con el fin de ajustar la cantidad de buses que circulen. Ellos además incluyeron que los horarios de operaciones serían, entre semana, desde las 06:30 y con frecuencia de 10 minutos. En cambio, el último bus que circularía está programado para las 19:00.

Por otro lado, no brindaron horarios para el fin de semana debido a que, según cita en el comunicado, no cuenta con información sobre los cortes energéticos para estos dos días.

Las unidades de la compañía, desde hace varios años, fueron actualizadas por buses eléctricos. Es decir, vehículos pesados que no funcionan a combustible sino a energía eléctrica, que puede ser cargada en los diferentes espacios para electrolinera en la ciudad. No obstante, debido al racionamiento, estas también sufren cortes del servicio.

La compañía Saucinc S.A. hace recorrido desde el norte hasta el centro de Guayaquil. Sus buses están etiquetados con el número de línea 89 y salen desde Sauces 4. Esta avanza por la avenida Francisco de Orellana, Plaza Dañín, Pedro Menéndez Gilbert y culmina en la calle Padre Solano.

