Los atascos se agudizan tras los apagones y cambios no previstos en los horarios

Aunque los guayaquileños ya imaginaban el escenario que iban a vivir tras los cortes de energía programados en la ciudad, no pueden evitar lamentarse de vivir esa situación. Que las calles de Guayaquil están colapsadas, denuncian. "Es un infierno rodar por el centro de Guayaquil".

Aerovía confirma suspensión de servicio por corte eléctrico Leer más

La mañana de este 23 de septiembre, el apagón -que afecta a todo el país- sorprendió a Guayaquil porque en varios sectores, como publicó EXPRESO, no se cumplieron con los horarios establecidos. En La Pradera y Ceibos, por ejemplo, las suspensiones se dieron horas más tarde de lo previsto. "Dejé de hacer ciertas cosas para empezarlas a hacer cuando haya la luz, pero se supone que cuando las iniciaría me quedé sin energía. Moví reuniones, horarios en las actividades de mis niños, todo... Y no sirvió de nada", se quejó Emilia Aguayo, habitante del sector de Los Ceibos.

En la ciudad, el ambiente fue similar: de confusión. Hubo negocios cerrados, otros que no sabían si abrir o no; ciudadanos que no sabían tampoco si era mejor regresar a casa; y en las calles, en cambio, el tráfico estuvo colapsado.

En algunas zonas del centro de la ciudad, el personal revisaba si sus equipos de trabajo no se habían dañado tras la suspensión. Miguel Canales

Cerca del mediodía, por ejemplo, la avenida Quito y Machala, entre otras, se volvió "caótica". "Se apagaron los semáforos y vi pocos agentes en la vía. Ya, la verdad no sé si se adelantó o atrasó el corte de energía, lo cierto es que nos quedamos ahí atascados. Atravesados con buses y siendo testigos de como los motociclistas y peatones intentaban cruzar sobra la calzada en la que no había ni un mínimo de espacio para rodar", señaló Sebastián Lizárraga, quien se encontraba en el sitio.

Y así comenzamos la semana en #Guayaquil full tráfico y lo peor que aún funcionan los semáforos 🚦



Salgan temprano de sus casas 🏠 #ApagonNacional #Apagones pic.twitter.com/Uxac2a4HV9 — Ce$@r @LeJ@nDr0 (@CesarA2703) September 23, 2024

Las quejas apuntan a la falta de coordinación a la hora de suspender el servicio

En diversas avenidas de la urbe porteña se evidenciaron semáforos apagados pero solo en ciertas cuadras, situación que a juicio de los conductores volvió todo más confuso.

Horarios del corte de luz en Ecuador para el 23 de septiembre: ya están disponibles Leer más

Por ejemplo, a lo largo de la avenida 9 de Octubre hubo cuadras que sí tenían luz y otras en donde se vio a los usuarios y dueños de negocios prender ya sus velas. En la ruta, asimismo se vio agentes en una que otra cuadra. Y aunque intentaban coordinar y generar flujo se tornó casi que imposible.

"Como se supone que vamos a rodar si hay zonas en donde sí funcionan los semáforos , mientras que en otros no. Esta es una completa locura. Así es imposible estar", dijo el taxista Nelson Ibarra, quien se quejó de vivir algo similar en la Rodolfo Baquerizo Nazur, la avenida principal de la Alborada, ciudadelas cuyas etapas se quedaron sin luz por la mañana; aunque tampoco en el horario previsto.

"Mientras duren estos apagones, que parece que serán indefinidos, al menos hasta que termine el año; urge que la ATM salga con todo su personal a las calles; y que de hecho el alcalde pida apoyo a la CTE. No podremos hacerlo solos y lidiar con este atolladero cada día sea agobiante. No lo podremos soportar", pensó Melisa Rivera; al hacer un llamado a que se ponga en práctica un plan de contingencia inmediato.

La incertidumbre ronda entre los Guayaquil al no tener claro cuánto tiempo durarán los apaones y si se mantendrá esta coordinación, se quejan, en los horarios. Miguel Canales

¿Qué medidas tomará la Alcaldía al respecto?

A través de un comunicado, este 23 de septiembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pidió que se convoque al COE cantonal a una sesión con mesas técnicas por los anuncios inesperados de cortes de energía.

El objetivo, dijo, es reorganizar los planes de contingencia y asegurar que Guayaquil esté preparado. Que ante la falta de planificación del Gobierno, el Municipio va a planificar, alegó.

Además de tener listos, entre Segura EP y ATM, más de 160 patrullas, más de 600 agentes, evaluadores listos en la Sala de Operaciones y más de 70 motos; también he indicado que el COE Cantonal convoque una sesión con mesas técnicas a la brevedad. Esto, ante los constantes… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 23, 2024

Según el anunció de Álvarez, más de 160 patrullas y más de 600 agentes de Segura EP y la ATM están activos para facilitar la circulación y actuar en casos de emergencia.

La ciudadanía hace un pedido al Gobierno

¿Habrá cortes de agua programados este 23 de septiembre en La Puntilla y La Aurora? Leer más

Frente al hecho de que los horarios previstos para los cortes no en todos los casos se han cumplido a cabalidad, la ciudadanía exige al Gobierno que planifique de la forma que amerita esta emergencia.

"Comprendo que debe ser muy difícil gestionar cómo y por cuántas horas se llevará el apagón a nivel nacional, pero para eso habrá, de ser necesario, que contratar a más técnicos para que se hagan las cosas bien. Ahora, por ejemplo, yo no sé si se me irá la luz a la hora prevista: a las 15:00. Mañana hago trabajo desde casa, remoto, y he pedido hacer el turno de la mañana. ¿Qué pasa si ahora me cortan el servicio en la mañana como este 23 de septiembre? Ahí me friego y friego el trabajo. Hay que hacer las cosas bien. Más cuidado. Más control", se quejó Leandro Vega, habitante del norte de la ciudad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!