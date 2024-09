¿Habrá cortes de agua programados este 23 de septiembre en La Puntilla y La Aurora?

La habitantes de ambas localidades exigen respuestas. Días atrás Amagua anticipó que, tras un apagón, no habrá agua

De la misma forma que pasó la semana anterior con el primer apagón nacional programado, para esta semana los habitantes de La Puntilla, en Samborondón; y de La Aurora, en Daule, anticipan que se verán afectados no solo por quedarse, otra vez, sin energía, sino también sin agua. Y es que en comunicados anteriores publicados por Amagua, a cargo de la distribución del agua potable en ambas localidades, la entidad aseguró que sufrirán afectaciones cada que se den estos cortes de energía.

Según lo establecido desde la semana anterior por el Gobierno, entre el lunes 23 y jueves 26 de septiembre el país continuará con los cortes de energía a nivel nacional, por lo que se verá afectada directamente la dotación de agua. El pasado 19 de septiembre, la parroquia urbana La Aurora denunció no haber tenido agua por al menos 10 horas, lo que generó una serie de críticas y cuestionamientos.

“Nuestro proveedor de agua se verá afectado en su capacidad para operar de manera habitual, lo que repercutirá directamente en la entrega oportuna del suministro de agua durante los racionamientos”, indicó en un comunicado Amagua; que en ocasiones anteriores ha hecho énfasis en que el proceso de producción y distribución del líquido vital depende en gran medida de la disponibilidad constante de energía eléctrica para la operación de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y sistemas de distribución. Algo similar a lo que pasa en Guayaquil con la planta La Toma.

¿Están ya definidas las horas en las que se irá el agua?

El tiempo que La Aurora y La Puntilla permanecerán sin el servicio es aún desconocido, todo dependerá del horario que se fije para el corte de energía; información que no ha sido aún publicada.

"La semana anterior, la luz sí se nos fue a las 22:00 y en efecto volvió a las 6:00 del día siguiente, se nos fue como se fijó desde el día 1. Sé que en otras localidades hubo varias variaciones y que la afectación fue menor. Lo preocupante de esto es que en La Aurora se fue la luz y a los diez minutos se fue el agua y a los 15 ninguna operadora telefónica servía. Nos quedamos sin internet. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos quedamos fregados por completo. Hoy no sé si nos quedaremos secos durante el mismo tiempo de la semana anterior. A cada rato ingreso a las cuentas de CNEL y Celec para confirmar si ya han publicado algo, pero nada. No dicen nada", se quejó Keila Barrezueta, habitante de Villa Club.

Frente a esta situación, que se torna repetitiva, a decir de los ciudadanos, exigen a las autoridades pensar en una medida alterna que los suministre del líquido vital en momentos de crisis. Plantean la idea de que se construya una planta auxiliar de energía eléctrica, por ejemplo, para no depender únicamente de Interagua, cuyos equipos -en cada apagón- se ven asimismo afectados.

Guayaquil experimenta un escenario similar

En la urbe porteña, la planta de agua potable La Toma, que está sobre la vía a Daule, es la infraestructura clave para dotar del líquido a la población. Sin energía, ya no es posible captar agua del río Daule ni distribuirla a la red después de ser potabilizada.

Dicha planta es operada por la empresa Interagua, que tiene la concesión del servicio público por 30 años —transcurre el año 23—. Ilfn Florsheim, vocera de la empresa, le contó a EXPRESO que, ante un apagón generalizado, se detiene la operación de la planta.

"En el momento en que se va la energía, se deja de bombear, porque la mayor cantidad de energía se consume en las estaciones de bombeo, que están al pie del río. Son cuatro estaciones de bombeo que llevan el agua hacia la planta La Toma. Dejan de bombear y, obviamente, se para la producción", explicó en un reportaje anterior Florsheim.

En un corte de energía sectorizado, La Toma podría aprovisionarse de electricidad de una de las tres líneas disponibles, pero en el caso de un apagón nacional, no hay alternativa. La vocera de Interagua detalló que, una vez restituido el servicio eléctrico, la normalización de la distribución del agua tomará de 2 a 4 horas aproximadamente en las zonas donde no haya dificultades geográficas, es decir, donde no hay elevaciones.

Horarios del corte de luz en Ecuador para el 23 de septiembre: aún no hay señales



A menos de 24 horas de que inicie el lunes 23 de septiembre, día en el que se anunció un nuevo corte de luz nacional a partir de las 22:00, las autoridades aún no han compartido los horarios que permitirían a los ciudadanos y comercios organizar sus actividades.

Esta situación recuerda lo sucedido el pasado miércoles 18 de septiembre, cuando se esperaba un apagón de ocho horas, desde las 22:00 hasta las 06:00. Sin embargo, pocas horas antes de que iniciara, el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, aclaró que no sería un corte continuo, sino interrupciones programadas de entre dos y cuatro horas, dependiendo de la zona. La falta de información en ese momento llevó a muchos comercios a modificar sus horarios o cerrar anticipadamente.

El Ejecutivo, que ya dispuso cortes de entre el miércoles y jueves pasados, había anunciado nuevos apagones desde este lunes, pero con la decisión del COE los racionamientos se adelantaron.

La noche del sábado 21 de septiembre, se comunicó que este 22 se suspendería el servicio eléctrico en 12 de las 24 provincias del país durante nueve horas debido a la escasez de generación en las principales centrales hidroeléctricas, afectadas por la sequía.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), reunido de emergencia en Cuenca, decidió suspender el servicio eléctrico en zonas específicas para proteger los recursos hídricos del país.

Sin embargo sobre los cortes de luz nocturnos que, según el Gobierno, se extenderían desde este lunes 23 hasta el jueves 26, no se conocen los horarios exactos ni se ha informado si o no habrá toque de queda. Tampoco sirven los enlaces de consulta generados el miércoles 18.

