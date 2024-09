Guayaquil, sin un plan B para energizar su planta de agua potable ante apagones

Los efectos del cambio climático, que se sienten desde hace más de veinte años en el planeta, se han acentuado en los últimos años. Las sequías y lluvias extremas son más notorias, y, si bien es cierto que hay escenarios que no se pueden evitar, sí es posible reducir el impacto, de acuerdo con los expertos.

Ecuador vive momentos difíciles en materia de generación energética por la falta de lluvias. El estiaje ha empujado al Gobierno a racionar la electricidad, como el apagón programado para este miércoles 18 de septiembre, que se extenderá desde las 10:00 hasta las 06:00 del jueves 19 de septiembre, con la precisión —según el ministro de Energía, Antonio Gonçalves— de que el corte durará entre 2 y 4 horas, dependiendo del sector.

La falta de electricidad provoca más problemas, como un efecto dominó, que termina interrumpiendo el funcionamiento de otros servicios, como el de agua potable. En Guayaquil, esto es un gran problema para los casi tres millones de habitantes que necesitan el fluido vital.

El funcionamiento de la planta de agua potable La Toma

En la urbe porteña, la planta de agua potable La Toma, que está sobre la vía a Daule, es la infraestructura clave para dotar del líquido a la población. Sin energía, ya no es posible captar agua del río Daule ni distribuirla a la red después de ser potabilizada.

Dicha planta es operada por la empresa Interagua, que tiene la concesión del servicio público por 30 años —transcurre el año 23—. Ilfn Florsheim, vocera de la empresa, le cuenta a EXPRESO que, ante un apagón generalizado, se detiene la operación de la planta.

"En el momento en que se va la energía, se deja de bombear, porque la mayor cantidad de energía se consume en las estaciones de bombeo, que están al pie del río. Son cuatro estaciones de bombeo que llevan el agua hacia la planta La Toma. Dejan de bombear y, obviamente, se para la producción", explica Florsheim.

Imagen referencial de la planta de agua potable La Toma. Gerardo Menoscal

En un corte de energía sectorizado, La Toma podría aprovisionarse de electricidad de una de las tres líneas disponibles, pero en el caso de un apagón nacional, no hay alternativa. La vocera de Interagua comunica que, una vez restituido el servicio eléctrico, la normalización de la distribución del agua tomará de 2 a 4 horas aproximadamente en las zonas donde no haya dificultades geográficas, es decir, donde no hay elevaciones. Para complementar la distribución de agua se prepara una flota de tanqueros.

Plan para llevar el agua a zonas alejadas o de geografía complicada

Para esos casos, la concesionaria está ejecutando un plan que consiste en impulsar el agua hacia esos sitios con la ayuda de bombas desde varias estaciones. En esas instalaciones se utiliza un generador de energía.

Ante la interrupción del servicio de agua potable a causa de la falta de energía, colectivos ciudadanos piden a las autoridades alguna solución, ya que, dicen, les preocupa que este tipo de escenarios se multipliquen debido a las condiciones adversas del clima.

"Que tengan una planta auxiliar de energía eléctrica porque, debido a las circunstancias del país, vamos a padecer el tema de los estiajes por varios factores: el calentamiento global, la irresponsabilidad ciudadana, los desechos, sobre los cuales sí podemos tener control; pero hay otras cosas que no podemos controlar. Deberían tener (instalaciones de generación de energía), no solo la empresa Interagua, sino también otros sectores", dice César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Guillermo Leone, coordinador de la Federación de los Barrios Suburbanos de Guayaquil, también cuestiona la falta de un plan de contingencia real. "Mientras la ciudadanía no tenga representación en los organismos de control, no va a pasar nada. No hay un plan de contingencia que pueda superar la situación", cuestiona.

En el contrato de concesión que mantiene Interagua con el Municipio de Guayaquil, se establece que, en caso de producirse situaciones de emergencia, la concesionaria seguirá prestando el servicio de modo que se garanticen condiciones mínimas de abastecimiento a toda la población.

"Se entenderá como caso de emergencia, entre otros, los siguientes: suspensión o restricción del abastecimiento por rotura de tuberías producida por vetustez u obsolescencia; conmoción; derrumbes o deslaves; explosión por exceso de presión; destrucción por actos terroristas; destrucción de válvulas de control, etc., y los que constan definidos en el numeral 2.3.1.2 del Anexo 2. En tales circunstancias, la concesionaria deberá asegurar el abastecimiento a través de mecanismos alternativos, como por ejemplo el empleo de vehículos cisternas o tanqueros", se lee en el contrato.

¿Existe una alternativa ante el apagón general?

Ilfn Florsheim, vocera de la empresa, le dice a EXPRESO que la planta La Toma consume 19 megavatios de energía por día. Es una gran cantidad de energía, sostiene.

"Diecinueve megavatios no es un tema sencillo. Ahí no se trata solo de poner un generador, no existe tal generador; estaríamos hablando de una planta de producción de energía. Ese es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado porque, hasta el día de hoy, este problema de falla de energía ha sido esporádico", indica Florsheim, quien agrega que la instalación de una planta de energía representaría una inversión importante.

Sin embargo, reconoce que es un tema que deben abordar las autoridades porque el contexto ambiental es variable: "Ahora, con todo estos temas del estiaje, la falta de lluvias y demás, se está convirtiendo en algo un poco más permanente. Puede que sea un tema que tiene que entrar en un análisis mucho más amplio".

Sra. ministra:



