Álvarez: "El Gobierno debe hacer equipo con los Gads, no lanzarlos al agua solos"

Hace apenas un día, EXPRESO publicó una nota en la que dio a conocer que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica notificó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y cantonales que debían garantizar el suministro de agua potable en sus localidades durante las horas que dure el apagón entre el miércoles 18 y el jueves 19 de septiembre.

En un oficio, la cartera de Estado solicitó a las alcaldías que implementen un plan de contingencia, considerando fuentes alternativas de energía y medidas que minimicen el impacto del corte en la población, especialmente en áreas vulnerables.

Las entidades cantonales y provinciales que incumplan con la normal dotación del agua potable serán sancionadas según lo establece la normativa, indicó el Ministerio de Ambiente.

La titular de esa cartera de Estado, Inés Manzano, explicó a EXPRESO que los 229 municipios a nivel nacional recibieron la notificación ministerial para que se garantice el servicio de agua potable en los hogares. Señaló que se está levantando un mapa de criticidad de abastecimiento del agua potable y riego a nivel nacional, para determinar los puntos más críticos. Actualmente se han evidenciado 17 cantones, mencionó.

Un día después, precisamente la noche de este 18 de septiembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, utilizó sus cuentas oficiales para referirse al tema y responderle a Manzano.

¿Qué le respondió Aquiles Álvarez a Inés Manzano?

Que la planta La Toma, encargada de abastecer de agua potable a más de 3 millones de usuarios en la ciudad y sus alrededores, no puede operar durante los apagones debido a su alta demanda energética de 19 megavatios, dijo. "Esta planta necesitaría una central eléctrica propia para poder funcionar adecuadamente, ya que un generador no sería suficiente para cubrir sus requerimientos. Es decir, con un generador no prende… Dígale a sus técnicos que le informen bien", sentenció.

Agregó que la planta La Toma produce 1,2 millones de metros cúbicos de agua al día, una cantidad significativamente mayor que la de una planta embotelladora típica, que opera con solo 5.000 a 10.000 metros cúbicos, dijo.

"Nosotros de todas maneras somos un Municipio que la pelea, lucha y sale adelante. Que pena por los alcaldes de los GADS en los cuales el 99 % de sus ingresos dependen de las rentas que tiene que asignarles el gobierno ( muy atrasadas y pagadas con bonos).Hay que ser más sensibles con la situación, el gobierno debería hacer equipo con los Gads, no lanzarlos al agua solos", alegó; al solicitarle que "no se contamine de su entorno".

" Usted tiene un nivel superior al de sus compañeros. No se puede ser irresponsable

mintiéndole a la ciudadanía con comunicados como estos, o peor aún, deslindando responsabilidades. Hay que hacerse cargo", detalló en su cuenta oficial de X.

Municipios advierten de problemas en la distribución del agua potable durante el apagón

El aviso del Ministerio de Ambiente llegó luego de que varios municipios adelantaron que el servicio de agua potable se verá afectado debido al apagón entre la noche de este miércoles 18 y jueves 19 de septiembre.

En Guayaquil, la concesionaria Interagua anunció que el corte de energía afectará directamente en la producción y distribución del agua potable en la urbe porteña y sus parroquias rurales. También sugirió a la ciudadanía guardar reservas para el jueves 19.

Mientras que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad) indicó que con el apagón los pozos productivos en El Chobo estarán temporalmente fuera de servicio, lo que afectará su distribución.

