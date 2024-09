Restaurantes y negocios nocturnos perderán $ 3,5 millones por día por los apagones

Ya hay un cálculo preliminar de pérdidas. El sector de restaurantes y lúdico o de entretenimiento nocturno puede llegar a perder 3,5 millones de dólares por día debido a los cortes de luz anunciados por el Gobierno de Daniel Noboa.

Según el comunicado de Presidencia, los cortes de luz estarán en vigor durante la semana del lunes 23 de septiembre de 2024. Estos se realizarán cada noche, desde las 22:00 hasta las 6:00 del día siguiente, y se aplicarán específicamente los días lunes, martes, miércoles y jueves.

Estos se suman al corte programado para la noche de este miércoles 18 y jueves 19 de septiembre, que tenían como fin un mantenimiento, según ha señalado el Gobierno.

"Calculamos una afectación aproximada de 3,5 millones de dólares diarios por estos cortes nocturnos. La actividad lúdica se suspende del todo cuando hay estos cortes", aseguró Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

Los restaurantes podrán trabajar hasta las 8:00 u 8:30 de la noche, dijo Heller, y otro tipo de negocios como bares o discotecas no operarán, debido al toque de queda y los cortes de luz.

Por ahora, según la titular de la CCQ, todavía es complicado calcular afectaciones en segmentos como el turístico y evaluarán las cancelaciones de reservas en los próximos días.

Según una encuesta realizada por la CCQ, al 52 % de los negocios les preocupa la inseguridad, como principal inconveniente que deje los cortes de luz, le sigue la pérdida de horas de trabajo y paro de producción con el 27 %, pérdidas de productos que requieran refrigeración con el 13 % y otros 8 %.

Negocios como panaderías, dijo Heller, deben cambiar sus horarios porque suelen empezar a producir las madrugadas. En el caso de heladerías deben buscar la manera de no perder sus productos.

Cambio de modelo

Para Heller, la crisis energética no es algo puntual de este año, sino un problema estructural que exige un cambio de modelo en el país, que permita la participación del sector privado en la generación de energía.

"El detonante es el estiaje, pero reclamamos la falta de cuidado del sector energético, por lo menos 15 años. Gran parte de la infraestructura que hoy produce tiene más de 30 años (...) Durante los últimos 15 años no ha habido poco mantenimiento y poca inversión. Ecuador no puede seguir dependiendo de que llueva o no llueva", concluyó Heller.

