Tráfico colapsado en el sur de Guayaquil por cortes de luz

Los cortes de luz en Guayaquil no solo están afectando al comercio y a las familias ecuatorianas, sino también al tráfico de la ciudad. Esta mañana, en un recorrido de este Diario se pudo constatar el caos vehicular en algunos puntos.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, cada vez que se va la luz, la semaforización se descontrola. Algunos semáforos se apagan, otros quedan en amarillo y algunos otros se descuadran.

Ante esto, la ciudadanía pide más atención por parte de los agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para evitar los trancones que se forman.

¿Qué zonas se han visto más afectadas?

De acuerdo al recorrido realizado por este Diario, se percató que las arterias principales de la ciudad se veían más afectadas ya que algunas calles que interceptan se encontraban con la semaforización desactivada.

Aquí las zonas más conflictivas:

A lo largo de la calle Maracaibo

José Trujillo y Bogotá

Alrededores del parque Forestal

Alrededores del Hospital del Niño

Alrededores del Colegio Guayaquil

A lo largo de la calle Francisco Marcos

Gran parte de la calle García Moreno

Esmeraldas y Cuenca

Las quejas de la ciudadanía

Por su parte, los moradores del sur de Guayaquil, se quejan porque los tramos cortos se han vuelto intransitables y hay tardanza al llegar a los sitios de trabajo

"Es un desastre que los semáforos no valgan. Toda la ciudad se colapsa y no se puede circular con normalidad. Lo que normalmente demoro 10 minutos, hoy estoy tardando 40 y todavía no llego", reclamó David Moreno, quien vive en La Pradera y trabaja en el centro.

Los conductores reclaman la falta de presencia de los agentes de la ATM para descongestionar el tráfico de la ciudad.

"En todo el camino desde el sur hasta el norte, solo vi un par de vigilantes cerca al parque Forestal. De ahí no había en pleno congestionamiento. Se necesita más ayuda de las autoridades. La ciudad se colapsa en las mañana", reclamó la ciudadana Mariela Flores.