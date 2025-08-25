Alerta global por alisados: el ácido glioxílico pone en riesgo la salud renal

El alisado permanente es uno de los tratamientos más populares en salones de belleza por su promesa de un cabello liso por meses. Sin embargo, recientes alertas sanitarias han vinculado este procedimiento con casos de insuficiencia renal aguda. El problema gira en torno al ácido glioxílico, un compuesto que se introdujo como reemplazo del formaldehído -prohibido por sus efectos cancerígenos- en muchos productos capilares.

Aunque inicialmente se lo consideró más seguro, investigaciones recientes indican que el ácido glioxílico puede convertirse en oxalato dentro del cuerpo. Esta sustancia se une al calcio y forma cristales que se depositan en los túbulos renales, estructuras microscópicas encargadas de filtrar y depurar la sangre en los riñones. Cuando estos túbulos se bloquean, el riñón pierde su capacidad de eliminar desechos, lo que puede provocar una nefropatía oxalática aguda, una forma de insuficiencia renal.

Casos a nivel mundial

En Francia, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria ha documentado varios casos de jóvenes que desarrollaron náuseas, vómitos y dolor lumbar poco después de realizarse alisados. España también ha emitido advertencias a través de la Organización de Consumidores y Usuarios.

En uno de los casos más documentados, publicado en The New England Journal of Medicine, una mujer sufrió tres episodios de daño renal tras estos tratamientos.

En América Latina, Chile confirmó varios casos similares y emitió una advertencia en agosto de 2025. Brasil fue más allá: prohibió el uso del ácido glioxílico en productos capilares, marcando un precedente en la región.

Los expertos advierten sobre la falta de transparencia en el etiquetado de muchos productos, que se promocionan como ‘libres de formaldehído’ pero liberan compuestos tóxicos al aplicarse calor. Organizaciones de pacientes renales exigen una regulación más estricta y advertencias claras para proteger a los consumidores.

Como medida de precaución, los especialistas aconsejan leer cuidadosamente las etiquetas. Si aparece ‘glyoxylic acid’ o derivados, lo mejor es optar por alternativas más seguras o tratamientos temporales. También recomiendan reducir la frecuencia de estos procedimientos y acudir al médico ante síntomas como fatiga, vómitos o dolor lumbar.

Síntomas por exposición al ácido glioxílico

Estos síntomas pueden aparecer horas o días después del tratamiento capilar. Ante cualquiera de ellos, se recomienda acudir al médico de inmediato.

Náuseas intensas

Vómitos frecuentes

Dolor lumbar o en la zona de los riñones

Fatiga o debilidad general

Malestar general tras el procedimiento

Disminución en la cantidad de orina

Dificultad para concentrarse o confusión (en casos severos)

