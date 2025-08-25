Expreso
Orense, Delfín
Orense y Delfín cerrarán la fecha 26 de la LigaPro 2025.cortesía

Orense vs. Delfín: fecha, hora y dónde ver EN VIVO el partido en Machala | LigaPro

Empates dominan el historial reciente de los equipos. Delfín apuesta a Mendoza y Orense a Herrera para llevarse la victoria

  • Redacción Expreso

Un Delfín urgido buscará sorprender a Orense en el partido que cerrará la fecha 26 de la LigaPro. El encuentro se disputará este lunes 25 de agosto en el estadio 9 de Mayo de Machala, donde se espera que el cuadro bananero, con 38 puntos y en plena lucha por volver al hexagonal final, se apoye en el aliento de su hinchada.

Los cetáceos, en cambio, con 28 unidades, necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso. Actualmente ocupan la casilla 12, con tres puntos de diferencia sobre Manta, que marca la zona del cuadrangular final con 25 puntos.

Erick Mendoza
Erick Mendoza es la referencia ofensiva del Delfín.cortesía

Delfín apelará a la capacidad goleadora de Erick Mendoza, máximo anotador del equipo con 8 tantos. Mientras que Orense depositará sus esperanzas de gol en Agustín Herrera y Ángel Mena, que lideran la tabla de rompe redes del equipo con 6 y 5 goles respectivamente.

Historial de ambos equipos en la Serie A de Ecuador

En los 11 partidos que ambos equipos se enfrentaron por la Serie A del campeonato ecuatoriano de fútbol se registran una victoria para Orense, una para Delfín y nueve empates.

Detalles para ver EN VIVO Orense vs. Delfín

  • Fecha: lunes 25 de agosto
  • Hora: 19:00 de Ecuador
  • Dónde: estadio 9 de Mayo, Machala
  • Transmisión: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

Tabla de posiciones LigaPro 2025

