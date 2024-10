Aquiles Álvarez: "Nos preocupa que el ECU911 no tiene georreferencia"

El traspaso de las atenciones de emergencia en Guayaquil por parte de Segura EP al ECU911 siguen generando reacciones de las autoridades porteñas. El alcalde Aquiles Álvarez se volvió a pronunciar sobre este hecho durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 2 de octubre.

El primer personero municipal señaló que tras la decisión del Gobierno central de "quitarles" la atención de las emergencias en la urbe, el Municipio "no va a caer en más peleas".

"No vamos a caer en más peleas, que parece que eso es lo que ellos quieren, no vamos a darles el gusto. Nosotros como Municipio de Guayaquil decidimos no pelear. Ellos, como son el Gobierno, ellos han decidido quitarnos el ECU911, seguramente han de tener toda la estructura para atender bien a los ciudadanos, y eso es un tema de ellos", expuso el funcionario.

Agregó que la estructura de Segura EP sigue disponible y está lista para volver a ofrecer atenciones. "Nosotros a la directora del ECU (Ana Ayala) siempre le hemos dicho que estamos a las órdenes, que cualquier situación nos avisen, esto no es de sacar la cara y decir 'yo estoy ayudando'. No. Nosotros lo único que queremos es servir a los guayaquileños", expresó Álvarez.

Y dijo estar preocupado por la desactualización del sistema ECU911 Samborondón. "El ECU911 de ellos no tiene georreferenciación, entonces si no hay georreferencia y te llama alguien por una ambulancia y no tienes el punto exacto, ¿dónde mandas la ambulancia? ¿a dar vueltas hasta que encuentres al afectado? Hasta eso ya se muere", dijo el alcalde.

Pugna por el manejo de las cámaras de vigilancia en Guayaquil

El Decreto Ejecutivo 397, emitido por el presidente Daniel Noboa, dispone la transferencia del control de las cámaras de videovigilancia municipales al sistema integrado de seguridad ECU911.

Con esto, esa entidad gubernamental es la única encargada de regular, coordinar, controlar y prestar servicios de emergencia, videovigilancia, atender llamadas y dirigir el despacho de recursos para responder a emergencias.

Ana Ayala, directora del ECU911, indicó días atrás que con esta normativa no se le "quita recursos o bienes" a las ciudades o se retira las cámaras de videovigilancia.

