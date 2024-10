Inician los trabajos en Circunvalación Sur: ¿qué tramos permanecerán cerrados?

Tras una serie de reclamos por parte de la ciudadanía, el Municipio de Guayaquil dará mantenimiento a un tramo de la avenida Jorge Pérez Concha (Circunvalación Sur), entre las calles Todos los Santos y Ébanos.

Según un comunicado enviado la noche del 30 de septiembre por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), se ejecutarán trabajos en la calzada de hormigón; y para ello, en el lapso de cinco semanas, que es el tiempo previsto para la ejecución; se realizarán algunos cierres viales.

¿Cuándo iniciarán los trabajos?

Está previsto que los trabajos municipales inicien este miércoles 2 de octubre y se extiendan por al menos cinco semanas, por lo que la movilización vehicular por la zona se verá interrumpida parcialmente en el sentido sur – norte.

Por lo que los conductores que requieran avanzar hacia la avenida Juan de Dios Martínez Mera (Las Monjas), detalla el anuncio, podrán circular desde la Pérez Concha girando a la derecha por Todos los Santos y a la izquierda por Bálsamos para continuar su ruta por Las Monjas.

Agentes de Control de la ATM se mantendrán en la zona adyacente a la obra para direccionar el tránsito y evitar mayores contratiempos en la movilidad en este tramo de Urdesa Central.

La ciudadanía exige control

Frente a este anuncio, la ciudadanía asegura estar contenta con la idea de que se ejecuten las labores, puesto que la calzada ha presentado una serie de falencias, que incluyen baches, desniveles y huecos causados por la falta de tapas de las alcantarillas; pero a la vez sienten preocupación por lo caótico que pueda resultar movilizarse.

"Está ruta de por sí está congestionada de lunes a viernes en horas pico, por lo que si no se de el debido control y no hay suficientes agentes para que guíen el tránsito todo se tornará más complejo. Circular por Circunvalación Sur ya de por sí es agobiante. Aun si hay agentes, los conductores irrespetan las señales de tránsito, invaden carril o hasta circunvalan por dónde está prohibido. Ojalá se haya planificado de forma correcta esta labor. Es lo único que pido como ciudadano", señaló el conductor Homero Toledo, habitante de Urdesa.

Una opinión similar tiene Catalina Mendoza, quien habita en Las Monjas; quien lamenta que pese a la presencia de la ATM "todos los días se perciba el mismo calvario". Ella exige que los agentes permanezcan de forma permanente en el sitio, con y sin cortes de energía. "Aquí no hay mayor diferencia de cuando se va o no la luz. Siempre hay conductores que irrespetan. Que estás cinco semanas no sean un calvario", exige.

