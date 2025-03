Río Daule en alerta: Posibles cortes de agua en Guayaquil por turbiedad elevada

La preocupación crece entre los ciudadanos de Guayaquil ante el anuncio de Interagua sobre los altos niveles de turbiedad en el río Daule, causados por las fuertes lluvias en las zonas aguas arriba.

Según un comunicado de la empresa Interagua, esta turbiedad está dificultando la captación de agua cruda para su procesamiento, lo que podría afectar el suministro de agua potable en diversas áreas de la ciudad.

Si los niveles de turbiedad continúan en aumento durante un período prolongado, Interagua advierte que se prevé una reducción en la producción de agua, lo que obligará a implementar interrupciones rotativas en el servicio en varios sectores hasta que la situación se normalice. A la fecha ya hay puntos afectados.

Alerta Turbiedad 🚨



Se registran altos niveles de turbiedad en el Río Daule a causa de las fuertes lluvias aguas arribas.



Mantengase informado por los canales oficiales de Interagua 📣 pic.twitter.com/uwTILFhi3X — Interagua C. Ltda (@interagua) March 6, 2025

Sectores afectados

11 de Septiembre

Vía Daule

Los Ángeles

Nueva Victoria 1 y 2

Los Pinos

Puente Lucía

Nobol

Esta situación ha generado inquietud entre los residentes de los sectores afectados, quienes se muestran preocupados por la falta de agua, sobre todo aquellos que dependen del servicio para sus actividades cotidianas y laborales.

Inquietud por el tiempo que durará el daño

Valerie Jiménez, residente de la vía Daule y propietaria de una lavandería, expresó su frustración: "Me dejaron sin agua hace una hora, por precaución y lo entiendo. Ahora solo quiero saber cuándo vuelve, la necesito para todo, hasta para un negocio: tengo una lavandería y hoy me he quedado sin hacer nada."

Interagua ha informado que está trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible, aunque la duración de las interrupciones dependerá de la evolución de la turbiedad en el río.

