El Centro de Salud Ciudad Victoria paraliza su atención tras intensas lluvias

Las emergencias derivadas del aguacero en Guayaquil continúan en aumento, al igual que los daños en diversas infraestructuras. Esta vez, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que el Centro de Salud tipo C Ciudad Victoria suspenderá temporalmente su atención debido a los daños registrados en su infraestructura tras las intensas lluvias que azotaron la ciudad.

Medidas y protección de emergencia activadas

A través de un comunicado público, el MSP informó este miércoles, 5 de marzo, que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia. Actualmente, se están realizando las reparaciones necesarias para reanudar la atención en el establecimiento.

Para atender a la población, el Ministerio de Salud indicó que se han habilitado otros centros de salud en la ciudad, entre ellos los de Bastión Popular, Flor de Bastión 1 y Flor de Bastión 3.

"La atención en el Centro de Salud Ciudad Victoria se reanudará una vez que se garanticen las condiciones de seguridad tanto para los pacientes como para el personal de salud", señaló el Ministerio de Salud en un comunicado.

Reanudación de servicios y garantía de seguridad



"Tengan la seguridad de que el Gobierno de Daniel Noboa está trabajando para cuidar la salud de todos los ecuatorianos. Desde Salud informaremos cuando se retomen las atenciones en el centro Ciudad Victoria", agregó en un tuit el ministro de Salud, Édgar José Lama.

Este hecho ha generado una serie de críticas por parte de ciudadanos, quienes denuncian la falta de mantenimiento y prevención ante la llegada del invierno. Para más de uno, de hecho, la obra desde un inicio no fue bien construida. Que todo responde a un trabajo mal ejecutado, denuncian.

Sub centro de Salud de Ciudad Victoria en Guayaquil se cae a pedazos.



Cero mantenimiento del gobierno del reparto de Daniel Noboa. pic.twitter.com/b0Q6yrazv5 — Alma Mía La Única (@AlmaMiaEcu) March 5, 2025

"La falta de prevención y mantenimiento antes de un invierno. Basta de improvisaciones. Miren este lugar como está", sentenció la usuaria de X, Mirka Orellana.

Indignación ante la calidad constructiva



En videos que se viralizaron en redes sociales, como X, se observan las graves afectaciones en la infraestructura del centro de salud. Parte del techo y las luminarias se desbarataron y quedaron colgando, mientras el piso se encontraba completamente inundado.

"Es una vergüenza ver el estado en el que se encuentra un centro de atención. Llevo 20 años viviendo en mi casa, que no es ni de cemento y tras las torrenciales lluvias no está así. Este hospital no tiene ni diez años funcionando. Es lamentable, indignante ver como todo se ha hecho mal en el país", se quejó Mariana Ricaurte, guayaquileña.

