Emergencias en Guayaquil: a quién llamar ante inundaciones y cortes de energía

Las lluvias en Guayaquil no cesan y, a causa de ello, a diario se reportan una serie de emergencias; algunas más severas que otras, que colapsan vías, dejan anegados barrios enteros, causan el desplome de árboles y ponen en riesgo a las familias al desbordarse ríos, como ocurrió este 5 de marzo con el río Aneta, que inundó la carretera de la comuna Casas Viejas, en el kilómetro 26 de la vía a la costa, dejando a todos incomunicados.

¿A quién contactar en caso de emergencia?

¿Qué hacer en esos casos? Es la pregunta que salta a la mente de decenas de ciudadanos, que desconocen a quién acudir para solicitar ayuda inmediata.

Según indican las autoridades, lo primero que se debe hacer es llamar al ECU-911, a fin de que la entidad coordine, según las características de la emergencia, quién puede socorrer a los ciudadanos afectados.

En caso de que ocurra un desastre mayor y el nivel primario de atención no pueda resolverlo, se emitirá una alerta cantonal, para que, si es posible, se active el Comité de Operaciones Emergentes (COE). Luego, si el gobierno local está imposibilitado de atender la situación, se solicitará ayuda a la prefectura correspondiente, que cuenta con maquinaria y mayor cantidad de recursos.

¿La línea 181 atiende emergencias por lluvias?

De igual manera, para emergencias relacionadas con las lluvias y los servicios municipales, en Guayaquil se podrá llamar al 181.

En diciembre de 2024, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció la creación de la línea de llamadas 181, una nueva forma de comunicarse con las autoridades de forma telefónica.

¿La línea 181 reemplaza al ECU 911?

Respecto a este tema, ha existido confusión. La duda es si esta nueva línea reemplazará a la línea de emergencia del ECU-911 en Guayaquil. Sobre esto, el burgomaestre se pronunció y dijo que no. "La línea 181 trabajará directamente con los guayaquileños. Es importante aclarar que no será para emergencias; para eso sigue operando el 911. Nosotros daremos asistencia ciudadana", dijo el alcalde en su cuenta de X, donde también advirtió que durante esta temporada invernal las emergencias han sido recibidas mediante este servicio.

"Llueve fuerte en la ciudad y estamos activados. Desde el Centro Operativo 181 de Segura EP, desplegamos hidrocleaners para limpiar alcantarillas y sumideros en 14 puntos críticos. Urvaseo también trabaja en la recolección de desechos mal dispuestos. Ojo con la marea alta: según el Inocar, desde las 10:29 estamos en pleamar con un nivel de 4.44 metros. Esto puede influir en la acumulación de agua en algunos sectores. Recomendamos circular con precaución y estar atentos a la información oficial. Seguimos 24/7 en la calle", dijo Álvarez el pasado 4 de marzo.

Los operadores de la línea 181, que trabajarán desde la plataforma de Segura EP, tendrán la tarea de recibir las llamadas, clasificar las solicitudes de los ciudadanos y priorizar las acciones según la urgencia y necesidad. Los servicios que se destacan incluyen:

Gestión de mala disposición de desechos

Incidencias con el servicio de agua y alcantarillado

Atención veterinaria necesaria

Mantenimiento de parques y áreas verdes

Gestión de requerimientos administrativos

Consultas generales de los ciudadanos

Orientación para trámites municipales

Ciudadanos como Juanita Aguayo, quien habita en Samanes, aseguran que, durante el fin de semana del 2 y 3 de marzo, tras las lluvias, llamaron al 181 para solicitar ayuda porque su vecindario estaba bajo el agua. "Llamé porque había escuchado que ahí podía solicitar soporte para un tema o problema urbano. Lo hice. Me contestó personal municipal y me llegó un hidrocleaner de Interagua. No sé realmente si esta línea sea directa para tratar el tema de lluvias, pero me sirvió", señaló.

¿Y si hay un corte de energía?

Con respecto a los cortes de energía y daños en los semáforos, que han sido recurrentes en esta etapa invernal, la ciudadanía solicita mayor gestión por parte de CNEL y la ATM. "Ambas entidades siempre han dicho que recogen todas sus quejas a través de sus cuentas oficiales en X; sin embargo, les escribimos, dicen que nos atenderán, pero la ayuda no llega de forma inmediata. Que nos contestan, sí, es cierto... Solo solicito que sea más rápido el soporte o la solución en torno al problema", señaló Douglas Zambrano, conductor guayaquileño.

