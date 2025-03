Inundaciones en Guayaquil: las zonas más afectadas por el impacto de las lluvias

Desde el pasado 4 de marzo, algunas zonas de Guayaquil se mantienen en alerta, tras el intenso aguacero que cayó y que estuvo acompañado de truenos, rayos y relámpagos.

Según informó el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 a través de su cuenta de la red social X, zonas como el Suburbio (sur) tenían varias calles inundadas a tal punto que los automóviles no podían transitar.

Zonas afectadas por la lluvia



Un panorama similar se observó en zonas del norte, como Urdesa, Guayacanes, Alborada, Samanes, Orquídeas, Rosales y Villa Bonita, donde los ciudadanos terminaron con la ropa empapada y los pies sumergidos en el agua. En Villa Bonita, como publicó anteriormente EXPRESO, hasta los vehículos quedaron bajo el agua.

En el sitio, según informaron los ciudadanos, el canal de aguas lluvias rebosó, lo que agudizó aún más el escenario. Allí, hasta las calles se convirtieron en ríos. Negocios, puertas y ventanas, todo debió ser cerrado. A esta hora, cerca de las 10:00 del 5 de marzo, las familias aseguran que aún tienen problemas para entrar o salir de sus hogares.

15. Av. Barcelona

16. Av. Perimetral

17. Vía a La Costa

18. Democracia y Sufragio Libre



Árboles caídos:



1. Av. Perimetral

2. Av. Barcelona

3. 42 y La L

4. Av. Del Bombero



Preocupaciones latentes en las familias

"Me aterra que vuelva a pasar lo de ayer (noche del 4 de marzo) porque, en realidad, sentí miedo. Se cayeron los árboles, los carros parece que no aguantaban y que la corriente se los llevaba. La sensación fue estresante. Ruego que no vuelva a pasar. Villa Bonita era una piscina completa sin fin, pero con olas", sentenció Dorothi Carrillo, residente del vecindario.

Una intensa lluvia se registró en Guayaquil este miércoles 5 de marzo, generando severos problemas para la ciudadanía, como calles anegadas y árboles caídos.



Esta situación se repitió en barrios como Guangala, Acacias, Saiba, Almendros, donde la cantidad de basura en las calles y veredas empeoró el nivel del agua.

Este 5 de marzo, la lluvia cayó nuevamente con intensidad y estos puntos han permanecido en alerta.

A las zonas antes detalladas, donde se registra acumulación de agua, se suman otras como las avenidas Barcelona, Perimetral, la vía a la costa, donde el tráfico es interminable; la avenida Democracia, del Bombero y la 6 de marzo.

"Quiero que pare un poco, al menos un poco, para que este clima nos dé la oportunidad de salir, por lo menos, hacia el trabajo. Mi esposo y yo no logramos hacerlo porque la calle está llena de agua desde ayer. A mis niños los dejaré asimismo solos, no los podré llevar a casa de mi mamá, que vive en Samanes, porque la situación es la misma. He ganado tiempo dejándoles listo el almuerzo, son adolescentes. Pero toda esta situación me tiene preocupada... La ciudad está bajo el agua", señaló Enna Cardoza, residente de Sauces.

