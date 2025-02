Un nuevo aguacero deja a Guayaquil bajo el agua la noche de este 22 de febrero

Guayaquil ha soportado apenas unas horas de lluvia y ya se registra acumulación de agua en algunas zonas de la ciudad, lo que ha puesto en alerta a la ciudadanía que teme que tragedias como las registradas días atrás se repitan.

Áreas críticas y respuesta ciudadana

En Urdesa, la avenida Víctor Emilio Estrada es una de las zonas más afectadas. En algunos tramos, los parterres han quedado bajo el agua, y las motos y vehículos pequeños ya tienen dificultades para movilizarse.

Roberto Luján, repartidor de comida, ha optado por subirse a la vereda y esperar a que el agua baje o la lluvia se calme. "Me preocupa porque ni siquiera está lloviendo tan fuerte como hace unos días, tampoco hay tráfico, pero en ciertas vías se han formado ya una especie de olas pequeñas. Yo por ahí no paso", aseguró a EXPRESO, al instante en que apagó su moto.

En la ciudadela Martha de Roldós, la lluvia también ha inundado las calles del vecindario. Los residentes alegaron que las precipitaciones allí fueron fuertes, y ya se alistan, dicen, para sacar con baldes el agua que ha empezado a entrar a sus casas.

En Guayaquil, sectores como Urdesa, Miraflores, Mapasingue, Suburbio, Sauces, Guayacanes, Martha de Roldós, Urdenor, avenida Francisco de Orellana, Juan Tanca Marengo, del Bombero, vía a Daule, 25 de Julio y otras arterias principales del norte y sur sufrían inundaciones en varias de sus calles.

En Urdesa, algunos negocios están a la espera que el nivel del agua baje para reactivarse la noche de este 22 de febrero. Diana Sotomayor

"Me preocupa lo que estamos viviendo porque los efectos han sido adversos. Un menor perdió la vida al ser arrastrado por la corriente recientemente. Hoy (22 de febrero) fue su velorio, que dolor ... Asimismo, se han roto puentes, muros, ya hay deslaves... Y el invierno es largo todavía", sentenció Teresa Carvajal, residente del vecindario.

¿Qué pronosticó el Inamhi?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se espera que las precipitaciones continúen hasta el 23 de febrero. Además, se prevé una crecida significativa de los ríos, lo que podría complicar aún más la situación.

La basura, el histórico problema que agrava la situación en días de lluvia

Un total de 5.486 toneladas de basura han sido retiradas de los sumideros y alcantarillas desde la noche del jueves 20 hasta la mañana del viernes 21 de febrero, fechas en las que se reportaron fuertes lluvias que inundaron gran parte del Puerto Principal.

En este 2025, como ha venido publicando EXPRESO, el invierno que enfrenta Guayaquil ha evidenciado diferentes afectaciones debido a la presencia de desechos en las tuberías, que han causado desde desbordes hasta daños en las tuberías.

🦺 Continúan las labores de limpieza de sumideros y alcantarillados:



1️⃣7️⃣Machala y Brasil

1️⃣8️⃣José de Antepara y Maldonado

1️⃣9️⃣Chile a Chimborazo

2️⃣0️⃣Sauces 7



Arboles Caídos



1️⃣Isidro Ayora y José María Egas pic.twitter.com/mi0WhHh2JQ — Segura EP (@segura_ep) February 23, 2025

De acuerdo con Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (Dacse), un total de 28 puntos por acumulación de agua en 16 sectores de Guayaquil fueron atendidos durante estos días. Y en todos hubo basura.

En el norte de la ciudad, en barrios como Miraflores y Bellavista las familias se desplazan a hacer compras cercanas bajo paraguas. Carlos Klínger

Romina Escobar, quien habita en Sauces 5, corrobora la situación. "Tras cada lluvia, ligera o fuerte, la basura de las alcantarillas sale a flote. Todo se vuelve una sola porquería. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente es inconsciente, puerca, no quiere a Guayaquil. Eso por un lado. Por el otro, es que las sanciones son débiles, la gente se burla. Cree que nadie los va a sancionar por eso lanzan al piso y los sumideros lo que les da la gana", se quejó.

A esperas de otras acciones

A pesar de las intervenciones, la ciudadanía considera que las medidas adoptadas por las autoridades locales para mitigar el desbordamiento de las calles siguen siendo insuficientes.

“Hacen de todo, según publican en sus redes, pero el panorama es peor que el de los años previos; no parece que hayan hecho algo que mejore la situación. No sé qué deben hacer, pero tienen que adoptar enfoques diferentes, porque si lo que hacen no da frutos, deben cambiar de estrategia. De lo contrario, estamos destinados a seguir con calles y casas llenas de agua”, dijo a EXPRESO Alberto Tenorio, habitante de Sauces 4.