Marea alta provoca acumulación de agua en varias zonas de la ciudad

La noche de este 28 de febrero, tal como lo había anunciado el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), algunas zonas de Guayaquil experimentaron acumulación de agua debido a la marea alta, fenómeno registrado por las cámaras de videovigilancia de Segura EP.

Lluvias en Guayaquil: qué se espera del 28 de febrero al 4 de marzo Leer más

A partir de las 20:00 de este viernes, tramos de la avenida Malecón, en el centro de la ciudad, comenzaron a mostrar acumulación de agua, lo que obligó a los conductores a reducir la velocidad para evitar incidentes. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han registrado accidentes relacionados con la situación.

(Le puede interesar leer: Lluvias, muertes y lodo: Ecuador, a merced del invierno)

Segura EP comunicó a través de sus redes sociales que la acumulación se debe a la marea alta y al fenómeno del aguaje. Además, compartió videos en los que se muestra el estado de algunas calles afectadas.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA GUAYAQUIL

🗓️ 28/02/2025



La Sala Situacional de #SeguraEP comparte los datos meteorológicos:



🌡️ Temperatura de 25° a 30°

🌤️ Condiciones: Mayormente Nublado

🌧️ Precipitaciones: Probabilidad de lluvias de variable intensidad

🌞 UV: 7 Alto pic.twitter.com/AQ8tCmQtxO — Segura EP (@segura_ep) February 28, 2025

Zonas afectadas por la marea

Entre las áreas más afectadas se encuentran además la subida del Puente de la Unidad Nacional, la calle Aguirre, la avenida Benjamín Rosales, el Puente del Velero y el Malecón del Salado, donde también se reportó la acumulación de agua debido a las condiciones marítimas.

⚠️ ATENCIÓN|



Circule con precaución en las zonas de influencia de:

- Malecón del Salado

- Malecón 2000



Se registra acumulación de agua debido a la marea alta y el aguaje.



📉 Conoce las zonas susceptibles a acumulación de agua visita nuestro geoportal: https://t.co/TIMH7BmdnX pic.twitter.com/2L1ocoDl2D — Segura EP (@segura_ep) March 1, 2025

Frente a esta situación, la ciudadanía asegura estar en alerta. "Si ya mismo llueve, no habrá drenaje que funcione", publicó a través de su cuenta en X el usuario Víctor Carrera.

Sebastián Manrique, quien vive cerca del Malecón del Salado, detalla que tras ver los videos tiene listos los sacos de arena que, en momentos como estos, suele sacar para colocar en la puerta de ingreso de su vivienda para evitar que el agua entre. "No es la primera vez que pasa, ya nos ha pasado antes y las primeras veces nos cogió desprevenidos. Con Guayaquil nunca se sabe, por eso tenemos uno que otro saco por si acaso... Solo espero que de verdad no llueva. Si no, ya me veré baldeando la sala y la cocina a la medianoche", precisó.

Alerta emitida por el Inocar

Oleaje en las costas de Ecuador: ¿cuánto durará? Leer más

Por su parte, en horas de la mañana el INOCAR había emitido una advertencia por el aumento de la agitación del mar en la costa ecuatoriana durante el feriado de Carnaval, el cual se extenderá hasta el 3 de marzo. Según la institución, se espera que las olas alcancen alturas de hasta 1.4 metros, con picos de hasta 2 metros en las Islas Galápagos y 1.7 metros en la costa continental los días 3 y 4 de marzo. Este fenómeno podría generar corrientes peligrosas para los bañistas.

(Le puede interesar leer: Las lluvias en Durán destapan años de problemas olvidados)

Asimismo, el INOCAR informó que hasta el 3 de marzo se prevé un aumento del nivel del mar debido al aguaje. El 2 de marzo se espera que las mareas alcancen sus niveles más altos, con 3.56 metros en Esmeraldas, 3.02 metros en Manta y 2.58 metros en La Libertad (Santa Elena).