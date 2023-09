La frase no pasó desapercibida: "Usted me llama más que mi mujer... me revienta el teléfono". Esa fue la respuesta de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, a un reproche público que le hizo la concejala Soledad Diab, puesto que, según la edil, "se cerró la llamada" que ella se aprestaba a mantener con el burgomaestre por el tema de las nuevas tasas en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

En la pasada sesión del Concejo Municipal, del jueves 31 de agosto de 2023, Diab pidió la palabra para expresarse respecto de la "ordenanza que establece las tasas a ser aplicables en las terminales terrestres de Guayaquil". Se trata de nuevos cobros para los usuarios, tras la presentación de un informe de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.

Interacción en el minuto 44

Empezó la concejala: "Tengo algunas consideraciones... Cinco, sobre el punto 6 de la agenda del orden del día, que las hubiera querido socializar, pero fue imposible. Se cerró la llamada".

Álvarez: "Recibimos el equipo caminero de la ciudad en condiciones de chatarra" Leer más

El comentario generó risa en Álvarez, quien, sin embargo, no intervino.

Lee también: Álvarez planifica al nuevo aeropuerto en menos tiempo, pero más pequeño

Durante unos minutos, Diab expuso sus observaciones. Entre estas, que el cobro del parqueadero de la Terminal (ya no hay 10 minutos gratis) generaría congestionamiento vehicular y peligro para los pasajeros. Señaló, además, que para la ordenanza no se especificó qué mejoras habría con el alza de los valores. También dijo que el Concejo ya había aprobado "disminuir costos (de alcance municipal) para no afectar bolsillo de los guayaquileños", y un par de observaciones adicionales.

"Considero que, con cobro o sin cobro, el problema se mantendrá. Sugiero que, dentro de esta ordenanza, se tomen en cuenta mis sugerencias", finalizó la edil.

De inmediato, al serle devuelta la palabra al alcalde Álvarez, este dijo: "Gracias, Soledad. Primero que nada, no le he tirado el teléfono. Para socializar cualquier punto del Concejo se cita a todos los concejales media hora antes. Le escribí para recibirla, no me contestó. Usted me llama más que mi mujer, mientras tengo reuniones importantes, y no le puedo contestar. Sí, más que mi esposa, por supuesto. Si me llama, me revienta el teléfono, no le puedo contestar y usted se pone enojada, ya eso es un tema personal".

Lee también: Guayaquil: la Metrovía, sin más salvatajes

El cobro de 36 multas por fotorradares genera hasta delirios a conductor Leer más

Álvarez, electo por el movimiento Revolución Ciudadana y en funciones desde hace poco más de tres meses, no pasó por alto que Diab ha participado -y ganado- para cargos públicos patrocinada por el Partido Social Cristiano, que, antes con Cynthia Viteri, estaba a cargo de la administración de Guayaquil. "Veo que recién se preocupa por esos temas. Es desde la administración anterior que se vienen arrastrando. Esta (gestión municipal) tiene cien días y estamos proponiendo cambios importantes".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!