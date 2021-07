El reto de circular a ciegas por 28 intersecciones de Milagro

De las 92 intersecciones semaforizadas con las que cuenta Milagro (Guayas), 28 presentan problemas. Los semáforos no están sincronizados o, en algunos casos, ni siquiera encienden. Esta realidad tiene alrededor de dos meses y las molestias, en su mayoría, son a lo largo de la avenida García Moreno, una de las arterias más transitadas del cantón, ubicada también en pleno corazón de la ciudad.

Milagro: Varios frentes se unen para combatir la informalidad Leer más

Así lo afirma Cristian Torres, taxista que recorre la urbe y ha sido testigo de decenas de choques. Aunque reconoce que no todos son por el mal estado de los semáforos, sino también por la imprudencia de los conductores que irrespetan las señales de tránsito; advierte que el problema con los semáforos está dejando secuelas graves que pudieron evitarse.

“Hay que manejar siempre a la defensiva porque muchas veces hay personas que no respetan ni la preferencial. Hasta ahora no he sido víctima de los accidentes, pero he sido testigo de todos. Es desesperante”, comentó el joven de 26 años.

Así como él, Teresa León, comerciante de la avenida Colón y Carlos Julio Arosemena, reconoce que la falta de semáforos en buen estado provoca caos en las calles y muchas veces accidentes.

Los semáforos llevan dañados varios meses, ya es hora de que los arreglen. Nuestras vías son realmente conflictivas, no podemos seguir así. Es demasiado riesgo.

Elías Martínez,

habitante del cantón

“Los choferes no dejan que las personas crucen las calles. Como los semáforos no prenden o encienden todas las luces al mismo tiempo, todos quieren cruzar por igual y eso hace que se forme un caos. Los más afectados, como siempre, son los peatones. Hay quienes deben permanecer una eternidad al pie de la vía para poder cruzar o esperar que alguien baraje la idea de dejarlos pasar”, sentenció.

Peatones. Ellos son los más afectados. No hay quién los deje pasar, sobre todo en horas pico. Miguel Laje

La ruta del polvo en Milagro queda en el olvido Leer más

Todas estas quejas recaen en la Empresa Pública de Movilidad Milagro (Emovim) y su gerenta, Gina Macías, quien sostiene que las molestias se dan por desconocimiento de la ciudadanía. Ella explica que, como empresa pública, han realizado un trabajo de imágenes georreferenciadas que les permitió saber que 28 intersecciones semaforizadas pertenecen a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), 15 al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y 19 a Emovim. Y casi todos los que presentan daños, asegura, “son los que están junto a la línea férrea, en la avenida García Moreno, instalados por el MTOP”.

3 intersecciones

son las más conflictivas: la de las calles Juan Montalvo y Bolívar; Los Chirijos y El Oro; y Río Tumbes y Río Napo.



“Nosotros no podíamos intervenir en el mantenimiento o reparación porque no eran equipos nuestros, ahora sí”, dijo la funcionaria; al precisar que a fin de evitar más molestias solicitaron al MTOP que les entregue, en calidad de comodato, los semáforos para poder intervenirlos de forma permanente. Ese proceso fue aceptado hace poco, dijo.

De igual manera, el director Ejecutivo de la CTE, Carlos Balarezo, confirmó que la entidad entregará, bajo la figura de “convenio de transferencia gratuita”, la competencia para intervenir los semáforos que están dañados.

Este es el panorama en la avenida Mariscal Sucre, en Milagro. Miguel Laje

Con esto, según Macías, se iniciará un proceso de contratación pública para poder resolver los problemas. La inversión, que esperan poderla iniciar en poco más de un mes, se prevé que no supere los $ 150.000 e incluya la colocación de nuevos semáforos en otras seis intersecciones.

La próxima semana iniciaremos el proceso y esperamos que en un mes todos los semáforos estén intervenidos. Hasta eso, pedimos manejar con mucho cuidado.

Gina Macías,

Gerenta de Emovim

La vía de Milagro que sirve de mercado hace una década Leer más

Según las investigaciones realizadas por Emovin, algunos aparatos están en mal estado a causa de los daños generados por la ciudadanía. “Han sido manipulados. Ya hemos presentado la denuncia en la Fiscalía para investigar y detectar a los responsables. Esos son actos de vandalismo”, expresó.

Para la ciudadanía, es necesario que hasta que se ejecuten los trabajos, personal de la CTE se instale en el sitio para facilitar el paso. “Nunca se los ve y si están son muy pocos. En la noche es imposible circular. Todos se lanzan contra todos. El desorden en Milagro no cesa”, argumentó el residente y conductor Estéfano Barzola.