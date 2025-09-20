Rescatan a hombre secuestrado en Santay con operativo anfibio de impacto

Los secuestradores pedían $ 300.000 por la liberación. Según información policial, la víctima pertenece al GDO Choneros

Un ciudadano que había sido secuestrado el pasado domingo 14 de septiembre en un conjunto residencial de la Vía a la Costa, al oeste de Guayaquil, fue rescatado la madrugada de este sábado 20, luego de seis días en cautiverio.

El personal de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsiones (Unase) logró ubicar a la víctima y sus captores en un inmueble en Santay, isla ubicada sobre el río Guayas, perteneciente al cantón Durán.

El comandante policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), coronel Francisco Zumárraga, informó que los captores estaban exigiendo la suma de $ 300.000 por la liberación de la víctima.

El crimen ocurrió en una urbanización de vía a la Costa, en la cual los secuestradores ingresaron utilizando prendas similares a las usadas por policías y militares. Luego invadieron una vivienda y se llevaron a una persona.

Un documento policial al que EXPRESO tuvo acceso detalla que la víctima del rapto es integrante del grupo de delincuencia organizada Choneros.

El GIR llegó por el río Guayas hasta el escondite de los secuestradores. Policía Nacional

¿Cómo fue el operativo de rescate en isla Santay?

También precisa que durante la operación de rescate se levantaron como indicios: un arma de fuego, una alimentadora, veintidós municiones, un sistema de internet satelital Starlink y dos teléfonos celulares.

En el operativo de rescate participaron el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Unase y otras unidades especializadas de la Policía, que llegaron a la vivienda donde estaba encerrada la víctima en lanchas y también por tierra en patrulleros.

Los cuatro detenidos, tres de los cuales tienen antecedentes criminales por los delitos de asesinato, robo, ocultamiento de objetos robados y porte ilegal de arma de fuego, fueron movilizados por vía fluvial hasta Guayaquil y luego traslados a la Comandancia de la Zona 8, en el cuartel Modelo, al norte de Guayaquil.

Ahí fueron presentados y puestos a órdenes de las autoridades judiciales, mientras que el rescatado fue entregado a sus familiares luego de realizarle una valoración médica.

