Detienen a sacapinta que robó $ 10.000 a una mujer en la avenida Samborondón

La ciudadana había retirado el dinero en una agencia bancaria ubicada en la parroquia La Puntilla

Un presunto sacapintas fue aprehendido tras robo a una mujer en La Puntilla, Samborondón.

Un presunto integrante de una banda de asaltantes bajo la modalidad ‘sacapintas’ fue detenido, la mañana de este viernes 19 de septiembre, en un conjunto residencial de la parroquia La Puntilla, en Samborondón, minutos después de despojar a una mujer de una fuerte suma de dinero.

El teniente coronel Marco Vallejo, jefe del distrito Samborondón, informó que a las 11:20 la víctima había retirado $ 10.000 de una agencia bancaria en el sector de La Puntilla. Tras abandonar el lugar, fue seguida por una camioneta negra y dos motocicletas.

(Te puede interesar: Así fue el crimen de mujer taxista en Guayaquil: autores confesaron a la Policía)

Kilómetros más adelante, los delincuentes la interceptaron, la amenazaron con un arma de fuego y le arrebataron el dinero.

La afectada dio aviso inmediato al ECU-911, lo que permitió que la Policía desplegara a agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas para ubicar a los responsables.

Explosión durante intento de robo a cajero en Guayaquil quedó grabada en video Leer más

Robo en La Puntilla: ¿Cómo se capturó al sujeto?

Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, los uniformados reconstruyeron la ruta de escape de los antisociales, quienes se habían refugiado en una urbanización privada.

Allí se ejecutó un operativo que permitió la captura del conductor de la camioneta utilizada en el atraco. En su poder se encontraron el vehículo —dotado con un sistema de ocultamiento de placas—, $ 380 en efectivo y un teléfono celular.

RELACIONADAS Evitan linchamiento de presunto delincuente en mercado municipal de Guayaquil

Vallejo precisó que el detenido no registra antecedentes penales. Además, confirmó que en el asalto participaron cuatro personas, de las cuales tres aún permanecen prófugas con el botín de $ 10.000.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!