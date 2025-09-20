Expreso
PLAN SALUD
Sacapinta detenido en La Puntilla
Un presunto sacapintas fue aprehendido tras robo a una mujer en La Puntilla, Samborondón.Álex Lima

Detienen a sacapinta que robó $ 10.000 a una mujer en la avenida Samborondón

La ciudadana había retirado el dinero en una agencia bancaria ubicada en la parroquia La Puntilla

Un presunto integrante de una banda de asaltantes bajo la modalidad ‘sacapintas’ fue detenido, la mañana de este viernes 19 de septiembre, en un conjunto residencial de la parroquia La Puntilla, en Samborondón, minutos después de despojar a una mujer de una fuerte suma de dinero.

El teniente coronel Marco Vallejo, jefe del distrito Samborondón, informó que a las 11:20 la víctima había retirado $ 10.000 de una agencia bancaria en el sector de La Puntilla. Tras abandonar el lugar, fue seguida por una camioneta negra y dos motocicletas.

Kilómetros más adelante, los delincuentes la interceptaron, la amenazaron con un arma de fuego y le arrebataron el dinero.

La afectada dio aviso inmediato al ECU-911, lo que permitió que la Policía desplegara a agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas para ubicar a los responsables.

Robo en La Puntilla: ¿Cómo se capturó al sujeto?

Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, los uniformados reconstruyeron la ruta de escape de los antisociales, quienes se habían refugiado en una urbanización privada.

Allí se ejecutó un operativo que permitió la captura del conductor de la camioneta utilizada en el atraco. En su poder se encontraron el vehículo —dotado con un sistema de ocultamiento de placas—, $ 380 en efectivo y un teléfono celular.

Vallejo precisó que el detenido no registra antecedentes penales. Además, confirmó que en el asalto participaron cuatro personas, de las cuales tres aún permanecen prófugas con el botín de $ 10.000.

