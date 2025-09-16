Expreso
Cámaras de seguridad registraron cada paso de los implicados en el intento de robo al cajero automático.
Cámaras de seguridad registraron cada paso de los implicados en el intento de robo al cajero automático.CAPTURA DE VÍDEO

Explosión durante intento de robo a cajero en Guayaquil quedó grabada en video

Tres sospechosos fueron detenidos tras usar explosivos en intento de robo. Uno de ellos tenía antecedentes por asesinato

Guayaquil vivió una madrugada tensa este martes 16 de septiembre de 2025, luego de que un grupo de delincuentes intentara robar un cajero automático ubicado dentro de una farmacia en las calles Guerrero Martínez y Gómez Rendón, en el centro de la ciudad.

Un intento de robo con explosivos

A las 04:50, los sospechosos llegaron al lugar. Uno de ellos, vestido completamente de blanco, lideraba la operación. Según las primeras versiones, utilizó este atuendo para evitar dejar huellas durante el acto ilícito.

El grupo colocó explosivos dentro del local comercial, provocando una detonación que fue captada por cámaras de seguridad. Luego, el hombre del traje blanco ingresó por una abertura hecha con una herramienta eléctrica, mientras sus cómplices retiraban parte del equipo utilizado en la explosión. Sin embargo, no lograron llevarse el cajero automático y abandonaron la zona en un vehículo de color gris.

Cámaras de seguridad, la clave para localizarlos

Las imágenes registradas por Segura EP permitieron rastrear el escape de los sospechosos. La Policía Nacional ejecutó un operativo en una vivienda ubicada en las calles 14 y Yaguachi, donde hallaron ropa vinculada al hecho y artefactos explosivos.

Aunque los responsables no se encontraban en el lugar al momento del allanamiento, poco después se concretó la captura de tres hombres, identificados como Jonathan L., Marcelo V. y Cristopher M.

Dos chilenos y un historial delictivo

Según informó el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, dos de los detenidos son ciudadanos chilenos. Uno de ellos ya había sido procesado en su país por robo de cajeros automáticos.

Por su parte, Cristopher M. registra antecedentes por asesinato, tráfico de drogas y robo. Las autoridades continúan buscando a un cuarto involucrado que estaría vinculado con este intento de robo.

