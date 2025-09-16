¿Prohíbe el estado de excepción las protestas en Ecuador? Esto debes saber

El Gobierno de Ecuador declara estado de excepción en siete provincias tras protestas por retiro del subsidio al diésel

Estado de excepción en siete provincias de Ecuador busca controlar violencia sin prohibir protestas pacíficas.

Tras las fuertes protestas provocadas por el retiro del subsidio al diésel, el Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, declaró estado de excepción en siete provincias. Esto ha generado muchas dudas entre la ciudadanía: ¿pueden los ecuatorianos seguir protestando? ¿O se restringió el derecho a manifestarse?

Estado de excepción en Ecuador: ¿protestas sí o no?

El Decreto Ejecutivo 134 establece el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. Aunque esta medida busca frenar la violencia y los desórdenes generados por algunas protestas, el hecho es claro: no se prohíben las manifestaciones pacíficas.

El Gobierno subraya que todos tienen derecho a expresar su voz siempre y cuando las protestas se realicen sin violencia y respetando los derechos de los demás ciudadanos, como la libre circulación y el derecho al trabajo.

Fuerzas Armadas y Policía Nacional refuerzan seguridad en provincias con estado de excepción en Ecuador. Gustavo Guamán

¿Qué busca el estado de excepción?

Según el Gobierno, esta medida se activó para controlar la “grave conmoción interna” causada por paralizaciones que han alterado el orden público y provocado situaciones violentas en varias regiones. El estado de excepción busca detener esa radicalización, pero sin cerrar las puertas a la protesta pacífica, que es un derecho constitucional.

Seguridad reforzada pero con espacio para manifestarse

Para garantizar la seguridad, el Gobierno indicó que envió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a las zonas afectadas. Su misión, aseguraron, es prevenir actos violentos y proteger a la ciudadanía, no impedir las manifestaciones pacíficas.

