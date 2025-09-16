Clausuran tres bodegas sin permisos en operativo en la Bahía de Guayaquil

Los locales no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Se piden más controles en el centro

Los locales deberán cumplir con lo solicitado para volver a funcionar.

Más de 50 locales del centro de Guayaquil fueron intervenidos en un operativo integral de control ejecutado por el Municipio en la Bahía.

La jornada dejó como resultado la clausura inmediata de tres bodegas que funcionaban sin permisos ni medidas de seguridad, un reflejo del desorden que todavía marcan a esta zona comercial.

El operativo estuvo liderado por la Dirección de Justicia y Vigilancia, junto a los Agentes de Control Municipal (ACM) y con apoyo de la Policía Nacional.

Durante el recorrido se verificaron permisos de funcionamiento, uso adecuado de espacios y cumplimiento de normas de seguridad establecidas en las ordenanzas municipales. Las tres bodegas cerradas operaban fuera de los límites autorizados

Irregularidades constantes en el centro de Guayaquil

¿Paro de transportes en Guayaquil?: esto es lo que ocurre con los buses urbanos Leer más

La situación vuelve a poner sobre la mesa la eterna problemática del centro de Guayaquil: negocios improvisados que operan al margen de la ley, bodegas clandestinas en plena zona comercial y la escasa cultura de prevención frente a incendios, robos y accidentes.

La Alcaldía defendió que estos controles no son solo acciones regulatorias, sino principalmente preventivas. Sin embargo, comerciantes y clientes consideran que los controles llegan tarde y que las clausuras son apenas “un parche” frente a un problema estructural: la falta de planificación y fiscalización constante.

. “Cierran tres bodegas hoy, pero mañana aparecen otras cinco. Aquí cualquiera abre un negocio en un garaje sin pensar en la seguridad”, comentó un comerciante del sector que prefirió mantener su nombre en reserva.

Mientras tanto, el Municipio ha insistido en que este tipo de operativos se mantendrán de manera permanente. El reto, sin embargo, será sostenerlos en el tiempo y lograr que el centro deje de ser un territorio de riesgo, donde las normas se cumplen a medias.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!