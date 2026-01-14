Repunte de enfermedades respiratorias en Guayaquil: síntomas y recomendaciones

En los primeros días de enero del 2026, decenas de ciudadanos reportan padecer síntomas asociados a influenza

María Cristina Rosado presentó síntomas como fiebre, tos intensa, mucosidad y dolor de cabeza durante el primer fin de semana del año. El domingo 4 de enero, en que se disponía a descansar tras las fiestas por Año Nuevo, no pudo moverse de la cama por las dolencias.

El martes 6, ella acudió a una consulta con su doctora de confianza, quien le envió exámenes y estos arrojaron influenza A. Tras recibir la medicación, ella se recuperó en cuatro días. Pero en su casa, su hijo presentó los mismo síntomas. Él no acudió a clases por tres días.

"El sábado celebramos una reunión con familiares con quienes no pasamos juntos la noche del 31. Todo muy bien. Al día siguiente, ya comencé a sentirme mal y empezó la fiebre alta", comentó la mujer.

Las enfermedades respiratorias registran un incremento en Guayaquil durante enero, según datos de la Dirección Municipal de Salud. Juan Carlos González, titular de esa dependencia, informó que en lo que va del mes se han atendido 1.356 pacientes con este tipo de afecciones.

“Ahora la dominante es la influenza A, sigue COVID, sigue influenza B y virus sincicial respiratorio”, manifestó el funcionario, aclarando que se trata de virus con síntomas similares, pero con algunas diferencias clínicas.

González explicó que la influenza A suele provocar fiebre intensa durante varios días, acompañada de rinorrea y mucosidad, mientras que la influenza B se manifiesta más con dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, generalmente sin fiebre elevada.

En el caso del COVID-19, indicó que “es un poco más de iniciación con garganta, con tos, sin dolores musculares, sin dolores de articulación, poca fiebre”, y que incluso puede presentarse con episodios leves de diarrea.

El funcionario añadió que el virus sincicial respiratorio afecta principalmente a niños y adultos mayores. “Es como una gripe común, comienza con mucha mucosidad, tos con flema y luego se pueden complicar algún problema pulmonar como bronquitis o neumonía”, advirtió.

Enfermedades respiratorias en Guayaquil: Incremento en casos

Además, detalló que, en comparación con los meses de enero de 2025 y enero de 2026, se registra un incremento del 5,6 % en los casos respiratorios, influenciado por factores como las fiestas, el cambio de clima y la circulación de nuevas variantes, como la H3N2.

Sobre la evolución de los contagios, González señaló que estos picos suelen repetirse cada año. “Normalmente hasta fin de mes tienes un incremento. Luego tienes lo que se llama una meseta que se estabilizan los virus y en febrero pues se puede mantener o ir descendiendo un poco.”, explicó.

No obstante, el funcionario alertó que a mediados de febrero podrían darse nuevos repuntes por eventos sociales como las graduaciones. “Los factores que más te mueven para que tengas picos altos son las reuniones de gente y después de los feriados”, recalcó.

Enfermedades respiratorias en Guayaquil: ¿cuáles son las recomendaciones?

El director municipal de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a mantener medidas de prevención. “Si estás enfermo, usa mascarilla; si vas a un lugar de mucha congestión y no quieres enfermarte, usas mascarilla”, recomendó, junto con el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol y la ventilación de espacios cerrados.

También pidió no enviar a niños o jóvenes enfermos a clases y acudir a un centro de salud si los síntomas persisten. Añadió que la red municipal, con siete hospitales, está preparada para atender tanto enfermedades respiratorias como el aumento de casos de dengue que se prevé para esta temporada.

