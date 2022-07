Una actitud positiva unida a una reingeniería del sistema de salud es lo que plantean tres expertos para Guayaquil y el país.

Los doctores Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica de Ecuador; Washington Alemán, catedrático de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y coordinador de la Sociedad de Infectología del Guayas; y Luis Triviño, epidemiólogo, explican a EXPRESO las soluciones que existen para resolver el problema del sistema de salud.

Los profesionales enfatizan en que todo parte de una decisión política, además se hizo ver que en la práctica no se gasta todo el presupuesto que recibe el Ministerio de Salud Pública y esto es porque existe una burocracia y tramitología que no permiten una gestión ágil, que permita resolver en la marcha.

En las soluciones planteadas también hacen énfasis en que se debe fortalecer la veeduría ciudadana para terminar con la corrupción de vender el cupo de usar una cama en un hospital, cuando esto no tiene costo. Lo ideal es que el veedor advierta a las autoridades sobre las irregularidades.

La necesidad de reducir las tramitologías

Wilson Tenorio / presidente de la Federación Médica del Ecuador

“Para la falta de medicina hemos sugerido una subasta internacional con la participación de la Contraloría. No se puede esperar un proceso como el que tiene el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que dura hasta 90 días. La idea es copiar la estrategia que usa la Junta de Beneficencia para tener siempre medicina e insumos.

Es necesario también fortalecer la atención primaria y contar con el talento humano para las diferentes ramas, así no pasa como ahora que el paciente espera meses para una consulta.

Hay hospitales muy bien construidos, pero les falta personal. Hay equipos que requieren mantenimiento y otros ser cambiados. A los problemas de corrupción estamos planteando que se fortalezca la veeduría ciudadana. También es necesario actualizar el cuadro de medicinas para enfermedades catastróficas, hay nuevas moléculas que pueden ayudar más al paciente.

Es necesario que la externalización de las farmacias también sean para las zonas urbano marginales, se espera que esta estrategia se mantenga porque es una alternativa.

La salud es dinámica y para atenderla hay que tener estadísticas actualizadas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia de la COVID-19 es necesario saber cuál es la variante que más ha impactado en la ciudad y en el país. Hay que estar consciente de que hay sindemia, que es la concentración de dos o más enfermedades, para atender con agilidad a los pacientes”.

Unificar el sistema facilitará los fondos

Washington Alemán / coordinador de la sociedad de Infectología del Guayas

“El sistema de salud fue destruido en los últimos 15 años, en este momento es necesario hacer una reestructuración.

Para esto se necesita una decisión política. La burocracia y el centralismo hace que el sistema de salud no funcione, del presupuesto no gastan ni el 50 %, quiere decir que la gestión es mala. La burocracia hace que existan tantas subsecretarías; hace que una coordinación zonal tenga regiones totalmente diferentes. Una región de la Costa, de la Sierra, de Oriente. Es decir, uno no puede elaborar un programa cuando se tienen regiones diferentes. Entonces el sistema tiene que cambiar y es lo que dicen las voces de la academia y los salubristas.

Hoy, urge hacer un cambio estructural. Aunque no existe una receta mágica para que un país mejore su sistema de salud. Ecuador es uno de los pocos países que tiene un sistema de salud fragmentado: uno es el Ministerio de Salud Pública; otro es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; un tercero es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y las ONG como la Junta de Beneficencia. Si se unen los recursos de cada uno habría el dinero para hacer prevención, promoción y asistencia. Lo importante es concentrarse en lo primero para no tener que gastar en enfermos porque el mejor hospital es el que está vacío. Por ejemplo, la idea es que exista menos diabéticos”.

Hay que apuntar a las brigadas médicas

Luis Triviño / Epidemiólogo

“El Ministerio de Salud Pública controla a un 37% de las enfermedades y un 23 % lo atiende el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Un 20 % está indefenso.

El Gobierno no tiene dinero para dar medicina a todos porque el presupuesto es solo un 3 % de Producto Interno Bruto, lo ideal es que sea 5 % o 6 %. Entonces hay que subir el presupuesto y enfocarse en la atención médica primaria.

Hay que atender las zonas marginales, llevando al lugar las brigadas médicas. Y lo más importante es ponerse como metas atender al grupo que no pueden acceder con facilidad al sistema de salud, esto es muy importante.

Prevenir y promover también es fundamental para reducir el número de personas enfermas. Hay que mejorar la estructura de los centros de salud, allí es donde se dan la atención médica primaria. El segundo nivel son los puestos de salud, donde hay atención más privilegiada con especialistas.

También están los de cuarto nivel que es donde se pueden hacer trasplantes, pero si no se ahonda la oferta primaria nunca se va a poder mejorar el sistema de salud. Es en esta base donde hay que trabajar más”.