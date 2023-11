Guayaquil: Los reclamos se multiplican en el olvidado cerro del Carmen

Olvidados, así aseguran sentirse los moradores del cerro del Carmen, uno de los históricos barrios de Guayaquil, que muestra una fachada antigua, deteriorada y hasta sucia, por lo que el vecindario clama a las autoridades por mayor atención.

EXPRESO recibió la denuncia de un grupo de vecinos que presentaron una serie de reclamos e inconformidades. Un equipo periodístico de este Diario realizó varios recorridos y constató lo dicho por los ciudadanos. El pedido principal del vecindario es que las autoridades puedan tomarlos en cuenta y el sitio pueda ser atendido, así como lo han hecho con el cerro Santa Ana.

El principal problema y más evidente es el irrespeto a las señales de tránsito. Ingresando por el hospital Luis Vernaza, subiendo el cerro por la calle Victor Emilio Estrada, es una sola vía; sin embargo, constantemente los conductores transitan en contravía, lo que provoca accidentes casi a diario, según relatan los moradores del sector. “Como esto es solo una vía, la curva es muy angosta y las vías están en mal estado, los conductores suelen abrirse y como la gente se parquea a los lados, es ahí cuando otros carros vienen bajando en contravía y ocurren los accidentes”, comentaba Guillermo Garcés, quien vive en el sector apenas hace varios meses y asegura que todavía no se acostumbra.

Tránsito. Los vehículos constantemente irrespetan que la calles son solo una vía y no hay multas para los infractores. Amelia Andrade

“Todos los carros pitan, se pelean entre ellos. Es un caos esta zona. Encima que las calles son angostas, no hacen caso a las señaléticas y se forman unos trancones terribles”, denunció el ciudadano, quien pide más presencia de agentes de tránsito.

Esta problemática, según señalan los moradores, se debe al cambio de dirección que tuvo la calle. “Esto antes era doble vía y ya todos conducían con precaución y nadie se parqueaba a los lados, pero hace un año aproximadamente que solo es una vía y todos siguen circulando en doble vía cuando no es permitido”, comentaba el morador Marcos Toledo, quien lleva viviendo 50 años en una casa de la zona.

Otro de los problemas que denuncian, tal como lo hicieron ya en EXPRESO en febrero pasado, es la inseguridad que sufren a diario. Una realidad que no ha sido solucionada. Un colaborador de uno de los canales de televisión que se encuentra en la parte más alta de la zona denunció haber sido víctima de la delincuencia justo en la zona que llaman La Meseta.

Inseguridad. En varias zonas, las escalinatas se vuelven muy peligrosas Miguel canales

“Por acá de noche es completamente oscuro y los delincuentes se aprovechan. En una ocasión, mientras subía, dos sujetos en moto vinieron y nos apuntaron y se nos llevaron los celulares. Ahora cada vez que me toca subir, aunque me toque dar una enorme vuelta, ya no subo y tomo la subida que es por el puente, que está por el cementerio”, comentó el ciudadano, quien pidió, por seguridad, que se omitiera su nombre.

Los residentes también reclaman por el consumo de drogas en la vía pública y la música a alto volumen. “Hay una zona por el callejón San Vicente, donde desde el jueves hasta el domingo pasan fumando, haciendo bulla y escuchando música a alto volumen. Ya el vecindario está harto, pero nadie se levanta a reclamar por miedo a que nos hagan algo. La mayoría de los que vienen no son de aquí y la Policía sabe. Estamos en abandono”, reclamó una de las vecinas, quien de igual forma pidió la reserva de su nombre.

EXPRESO solicitó una entrevista a los distintos directores municipales competentes para tratar las denuncias y consultar cuándo por fin tendrán solución, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Daños. En algunas zonas las vías están en mal estado Miguel Canales Leon

El mal estado de las vías, la falta de recolección de basura, la falta de poda de los árboles y las escalinatas descuidadas, son otros reclamos que se suman a la lista.

“¿Por qué nos tienen en el olvido? ¿Por qué nadie hace nada en el lugar? Nos gustaría ser atendidos y que esta zona pueda ser igual de regenerada que Puerto Santa Ana, que miren lo bonito que está. Me encantaría que el sitio sea turístico. Acá hay una vista hermosa, pero somos como el patito feo”, dijo Dalmiro Arévalo, otro de los moradores, quien espera que con la administración actual decida intervenir al cerro del Carmen.

“Somos un barrio histórico, esperamos que vuelvan a mirarnos para que se mejore la convivencia y la cara de este lugar”, finalizó Arévalo, quien espera tener una respuesta de las autoridades.

