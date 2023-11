Jóvenes apuntan directo a la migración

Los robos, asesinatos, extorsiones, la falta de oportunidades y una mala economía es lo que exponen los jóvenes guayaquileños como las principales causas para buscar abandonar el país en busca de nuevas oportunidades en el exterior.

“Solo si hay cambios reales en el Ecuador, solo si el Gobierno da un giro, me quedaría en el Ecuador, caso contrario agotaré todas las vías posibles para irme de mi tierra. Esta situación ya es invivible”, dijo incómodo Andrés Martínez, joven de 20 años que asegura llevar tres años buscando trabajo, pero para él ha sido imposible. “En 2020 salí del colegio y desde ahí he estado buscando oportunidades y no he encontrado nada y mientras busco me han robado, han extorsionado por mi casa y cada vez hay menos paz en mi barrio”, comentó el joven que reside en Sauces 3.

La situación de Andrés se replica en al menos otra decena de jóvenes con los que conversó EXPRESO, que aseguran que la migración, aun si no tienen documentos, es la principal salida que encuentran ante la crisis que viven en la ciudad y el destino más anhelado es Estados Unidos.

“Amo a mi país, pero si no encuentro otra salida tendré que dejarlo. Espero de todo corazón que las nuevas autoridades puedan mejorar la situación del país para que la migración pare”, aseguró con un tono de esperanza Jonathan Domínguez, quien confiesa que si no hay cambios, Estados Unidos será su destino. “Tengo amigos allá que han viajado por tierra y creo que es una oportunidad. Allá pagan bien y sí hay trabajo, me han dicho. Si las cosas no cambian en Ecuador, tomaré el consejo y me iré a probar suerte”, comentaba algo dudoso Domínguez, quien hoy es comerciante informal.

“Se necesita dinero y la única manera que se puede ahora es ser vendedor ambulante. Me encantaría tener un trabajo, pero si no lo tengo cómo llevo comida a casa. Los jóvenes estamos desesperados. Puede preguntar donde sea, la respuesta será la misma”, añadió.

Tal como EXPRESO lo contó en una serie de reportajes, el incremento de migración irregular en 2023 no tiene precedentes. De hecho, solo entre enero y julio han sido 248.901 los ecuatorianos que han migrado por el Darién, la ruta irregular para llegar a Estados Unidos (ver nota adjunta); una cifra que se ha multiplicado en comparación a lo registrado en 2022 donde se registraron 29.000.

Los jóvenes coinciden en que su permanencia en el Ecuador dependerá sobre todo de la situación política y de seguridad del país, ya que en los últimos años consideran que es lo que los ha impedido tener estabilidad.

Muchos jóvenes han decidido migrar a Estados Unidos por la falta de empleo. La inseguridad incita también la salida. Daniel

Vera, 24 años

“Desde el 2020 para acá ha sido prácticamente perdido, primero la pandemia, luego la delincuencia y ahora se juntó con la inestabilidad política. Todos somos afectados, pero más los jóvenes que recién estamos empezando”, reconoció el guayaquileño José Anastacio.

Mauricio Cevallos, de 21 años, también apunta a la migración, pero espera llegar al Viejo Continente. “Me parece que hay muchas posibilidades más en otros lugares, por ejemplo podría viajar a Europa que me traería muchos beneficios, ya que acá no hay plazas para laborar”, se lamentó.

La posibilidad de dejar el Ecuador se hace posible también para los universitarios. “Quisiera migrar para estudiar una maestría en psicología, aquí en el país no hay plaza para ejercer en lo que nos graduamos, la mayoría de jóvenes trabajan en otra cosa no relacionada a su carrera. No hay forma tampoco de ponerse un emprendimiento porque la situación de violencia que vive el país no lo permite. Seríamos todos extorsionados, como lamentablemente está pasando”, señaló Gabriela Cornejo, de 23 años.

La inseguridad nos pone a pensar en la idea de salir. A veces sentimos que estamos entre la espada y la pared. Faltan oportunidades. Diego Gonzabay,

26 años

Algunos jóvenes ven una pequeña luz de esperanza con el reciente cambio de mandato presidencial. “Daniel Noboa, nuestro presidente, es joven y parece que tiene ideas nuevas. Ojalá de verdad traiga cambios, creo que si se empiezan a hacer las cosas bien y con algo de tiempo, las cosas podrían mejorar y solo así la migración se detendría. Quisiera crecer aquí, ayudar a mi familia a estar aquí y no romper ese núcleo familiar. Pero todo depende de lo que vivamos más adelante. La situación es compleja”, reflexionó el ciudadano Andrés Martínez.

Riesgos. Jóvenes y hasta niños buscan atravesar la selva panameña. EXPRESO

Darién, la peligrosa vía de escape de los ecuatorianos

No es la mejor vía, pero increíblemente la cantidad de ecuatorianos que han migrado por el Darién es histórica. La desesperación de miles de compatriotas ha hecho que, poniendo en riesgo su vida, busquen migrar por tierra hacia América Central.

Darién es la provincia selvática que interrumpe la carretera Panamericana que atraviesa toda América. La frontera entre Colombia y Panamá se ha vuelto un camino de paso para alrededor de 250.000 ecuatorianos (cifra de enero a julio 2023) que han decidido buscar nuevos rumbos fuera del Ecuador.

Tal como lo contó EXPRESO hace varios meses cuando también estuvo en el Darién, la mayoría de ecuatorianos arriesgan su vida en el Darién con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos y durante la estadía de EXPRESO en la selva pudo conversar con decenas de jóvenes. “No tenía más opciones y por eso decidí salir del país y buscar nuevas oportunidades. Espero trabajar en Estados Unidos y enviar dinero a mis padres que se quedaron en Ecuador”, decía Milena Macas, una joven de 18 años que viajaba sola con la esperanza del sueño americano.

Esperanza Los jóvenes aguardan el anhelo de no dejar el país, solo si la situación política y de seguridad cambian. Esperan que el cambio de Gobierno traiga nuevos aires a la ciudad y el país.

Otro joven de 19 años apuntaba a que la falta de oportunidades y la inseguridad es lo que lo impulsaba a huir del país. “Mis padres tenían una tienda de abastos y trabajaba ahí con ellos, pero luego nos empezaron a extorsionar y no teníamos dinero para pagar, así que decidimos huir. Poco a poco la familia está dejando el país. Es terrible lo que se vive en Ecuador”, comentó Carlos Táchira, quien viajaba en compañía de un tío y esperaba que en los próximos días sus padres se sumen a la travesía.

Hoy, como ellos, son decenas los jóvenes que, pese al riesgo de esta selva, barajan la idea de seguir este trayecto ante la falta de documentos. “Es mejor jugársela ahí que ser víctima de una bala perdida”, alerta Diego Lozano, habitante de Mucho Lote 1.

