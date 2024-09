De pesadilla a realidad: rata mordió a una mujer en hospital Teodoro Maldonado Carbo

Una ciudadana denunció haber sido mordida por una rata mientras acompañaba a un familiar que internado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el sur de Guayaquil.

El hecho se registró la madrugada del miércoles 4 de septiembre en una de las habitaciones del tercer piso, donde reposan los pacientes. La afectada indicó haber sentido una mordedura mientras las luces del área estaban apagadas. Al encenderlas, observó a un roedor recorrer el piso.

Al alertar sobre el incidente, los trabajadores del centro hospitalario persiguieron a la rata con escobas y finalmente la sacaron del establecimiento médico.

El hecho ha generado diversos comentarios por parte de la ciudadanía. Alexandra Flores acude cada mes a esa casa de salud para acompañar a su madre a realizarse exámenes tras sufrir una fractura de cadera en enero pasado. "En cualquier momento iba a saltar un problema así. Afuera de la entrada a Emergencias yo he visto cómo se cruzan ratas, al frente en el parquecito dejan fundas de basura", expresó.

Para José Merino, quien visitó el hospital hace dos semanas para realizarse exámenes, este tipo de incidentes no deberían ocurrir en estos centros. "Es terrible lo que ha ocurrido. Esos animales transmiten enfermedades, no pueden estar rondando ahí adentro, es inconcebible que haya ocurrido. ¿En qué manos está la salud de las personas? Y no es un servicio gratuito el que dan, porque nos descuentan cada mes y nos descuentan bastante", comentó el ciudadano.

Director del hospital dijo que intervienen con limpieza en áreas

Franklin Encalada, director del hospital Teodoro Maldonado Carbo, explicó a EXPRESO que tras recibir la denuncia ciudadana realizaron una desinfección de la habitación donde atacó la rata.

El funcionario indicó que este jueves 5 de septiembre se realiza una desinfección total de los tres pisos que conforman el hospital. "Estamos haciendo control de vectores, desratización y fumigación, iniciamos desde el tercer piso, donde fue la denuncia", sostuvo.

Agregó que el contrato que mantiene el hospital con la empresa encargada de la limpieza contempla trabajos de desratización, control de vectores y fumigación, que realizan una vez al mes. Ante el incidente, Encalada les ha solicitado que estas tareas se ejecutan dos veces cada mes.

"Si bien es cierto es un caso aislado, pero se presentó. Entonces el hospital, debido a su antigüedad, tiene muchos lugares que seguramente pueden ser nichos para que estos animalitos se reproduzcan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Buscar esos nichos y comenzar a desratizar, a fumigar y hacer el control para que estos eventos, que verdaderamente nos avergüenzan en el hospital, no vuelvan a ocurrir", explicó el director del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Este jueves 5 de septiembre se realizaron tareas de desinfección en áreas del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Hospital Teodoro Maldonado Carbo

¿Qué enfermedades transmiten las ratas?

Las ratas son transmisoras de diversas enfermedades, como la leptospirosis, que en Guayaquil tuvo un repunte a inicios del 2024, durante la época invernal. Entre enero y febrero, por ejemplo, se reportaron más de 15 casos en la Zona 8, que también incluye Durán y Samborondón.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico transmitida por la orina de animales como ratas, cerdos, perros o animales silvestres infectados con esta bacteria. Con la acumulación de aguas por las lluvias, esta suele mezclarse y afectar a los humanos.

Los ciudadanos lamentan el hecho de que un roedor haya aparecido en un hospital y piden una revisión por parte de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) a las áreas de ese establecimiento.

Sin embargo, esa entidad indicó a EXPRESO que sus atribuciones dentro de las unidades de salud se enfocan en los procesos de farmacovigilancia y tecnovigilancia. En el caso de una revisión a la cocina del Teodoro Maldonado Carbo, Arcsa aclaró que aquello le corresponde a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

