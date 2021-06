Día del Padre: Rasgos y Huellas de un buen papá

Es válido ponerse romántico cuando se trata de describir el perfil de un buen papá. Es lo que hicieron seis hijos consultados por Diario EXPRESO: Gabriela Palacios, Tania Zambrano, Luca Cabello, Juber Chong, Carlota Manrique. Ellos desde su vivencia relatan las cualidades de un buen padre.

Los cinco se sienten orgullosos del legado que poseen por tener un buen progenitor, que sin ser perfecto, los guía, los apoya y hasta la fecha los enrumba por la vida con éxito, respetando su libre albedrío.

En una urbe que sufre por el alto índice de delincuencia es un oasis encontrar padres que han dado a la sociedad hijos que aportan al crecimiento económico, social y artístico de la urbe.

Ante todo la honradez. El amor a la vida. El respeto a todas las personas sin diferencia de credo o pensamiento político. Susana Mantilla

​ciudadana

Y es que un buen padre no es el que solo da alimento físico, ropa y techo; sino el que edifica a la familia también en lo emocional y espiritual, como dijo Palacios a este Diario.

Las descripciones del buen padre que hacen estos hijos calzan con las opiniones de los expertos en terapia familiar. “Es un ser que aporta en la relación con la esposa y con los hijos. Es activo en las tareas del hogar. Se involucra en las tareas escolares. Con el ejemplo enseña a ser agradecidos y responsables”, dijo a EXPRESO la psicóloga Andrea Sánchez. Agregó que el buen padre no es un ser perfecto, pero sí es una persona que se esmera por cumplir lo mejor posible con su rol.

Día del Padre Se sigue la fecha de EE. UU. La idea nació de Smart Dood en 1910 para encomiar a su padre viudo con 6 hijos. En 1972, se oficializó que sea el tercer domingo de junio.

A su vez se requiere más que ser un proveedor de recursos económicos. Es necesaria la empatía, la sensibilidad, ser flexible, saber superar frustraciones y transmitir seguridad, enfatizó la psicóloga Sandra Moreira.

Moreira explicó que esas cualidades sirven para cumplir con su rol de padre, que lo va a poner en constantes cambios de escenarios, donde deberá ser un guía sabio que pese a marcar el camino, sabe respetar el derecho que tiene el hijo de escribir su propia historia de vida.

De mi padre, Juan, he aprendido que no hay que darse por vencido, que uno siempre debe luchar por alcanzar las metas. La importancia de dar tiempo a la familia, amor y lealtad. Tengo tres hermanos y mi padre es un ejemplo de responsabilidad y amor por la familia. Es un hombre muy trabajador. Voy a ser papá, quizá mi bebé nazca este domingo. No sé si nacerá hoy o mañana, pero quiero ser un padre amoroso y responsable como lo es el mío. Jordan Carrasco

​ciudadano

TESTIMONIOS

Amor. Gabriela Palacios junto a su padre, Rafael, recibiendo un regalo. Christian Vinueza

Gabriela Palacios

“Por su lucha, vencí al cáncer”

“El perfil de un padre no debe describir a un hombre perfecto. El mío tiene defectos, es gruñón; pero en él sobresalen sus virtudes. Es un ser con quien puedo contar siempre. De mi padre, Rafael Palacios, he aprendido que no importa lo que suceda, hay que luchar. No existen imposibles, ni el no se puede. La única batalla que se pierde es la que no se pelea.

Un padre presente es un ser con quien se puede dialogar, es una persona que se interesa en dar alimento físico, emocional y espiritual.

Tenía 12 años cuando me detectaron cáncer linfoma de Hodgkin. Entonces mi padre hizo todo lo posible para que reciba la atención médica. Hasta logró hablar con el presidente de esa época, Rafael Correa. A partir de ese diálogo se logró aportar con soluciones para las personas que sufren de enfermedades catastróficas.

Gracias a Dios, por la lucha de mi padre y la atención médica, un año después pude vencer al cáncer. Mi padre en gratitud a ello, formó la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Ahora él da ánimo a otros niños. Además lucha para que reciban a tiempo la atención médica.

Me siento orgullosa de su labor social. Sigo su ejemplo y estoy tramitando la creación de una fundación. Ahora tengo 23 años, seré doctora en el 2023; y al igual que mi padre quiero hacer una labor social para agradecer por la vida”.

A ser honesta, respetuosa y trabajadora. Angélica Rivas

​ciudadana

Luca Cabello

“Me gusta jugar con él”

“Tengo 7 años y me encanta que mi papá, Christian, también se disfrace de héroe; juguemos los tres con mi hermana, Martina, quien tiene tres años. También jugamos a atrapar Pokemon y fútbol.

Hago los deberes con mi mamá y en ese tiempo mi papi prepara arroz con menestra y parrillada, que me encanta. Mi papi llega por la noche del trabajo, pero siempre tiene tiempo para nosotros. Nos lee libros, ahora estamos leyendo de dinosaurios”.

Mi padre me enseñó a ser paciente, trabajadora, honrada. El amor incondicional a Dios, primero, y a la familia. Angela Salazar

​ciudadana

Trabajo. Fernando Chong, en su labor de cuidar carros. Christian Vinueza

Juber Chong

“Es mi ejemplo de trabajo”

“Mi padre, Fernando Chong, se quedó sin trabajo en 1986, cuando cerró la industria donde era operario de una máquina; para mantenernos se puso a cuidar carros. Él nos ha dado educación universitaria, yo soy ingeniero en Mecánica y mis dos hermanas estudian Sistemas. Él es mi ejemplo de responsabilidad, de trabajo y de lealtad. Es alegre, un hombre sin vicios que nos ha guiado y que siempre está para apoyarnos”.

Tener consciencia y responsabilidad ante la vida. Alvaro Revelo

​ciudadano

Dialogo. Tania Zambrano conversando con su papá, Francisco. Christian Vinueza

Tania Zambrano

“Me enseñó a defender los derechos humanos”

“Nací cuando mi papá, Francisco, creaba el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, hace 32 años. De la mano de mi padre aprendí a defender los derechos humanos, no por palabras, sino por el ejemplo.

De él no recibí regalos lujosos y por eso considero que el dinero no hace a un buen padre, y es que no se trata de solo dar alimento, ropa y techo. Se trata de poder contar con una guía y con una persona que te apoye en todo momento.

El día que tuve que decidir qué estudiar, allí estaba él diciéndome ‘lo que sea que decidas, te voy a apoyar’ y opté por estudiar Leyes. Ahora tengo un masterado y soy la jefa del Departamento Jurídico del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales.

Por el ejemplo de mi padre aprendí amor propio, amar a los demás como a mí misma; amar a la familia, ser íntegra, usar las leyes para defender los derechos humanos.

Junto a mi padre, hemos denunciado los casos de corrupción en los hospitales del Seguro Social. Hemos denunciado la falta de agilidad de entregar el carné de discapacidad a quienes realmente lo necesitan.

La última actividad que hicimos juntos fue ser veedores en las elecciones de Perú. Fuimos invitados por la Organización de los Estados Americanos”.

A tener resiliencia y bríos para levantarme en un país que no brinda oportunidades por igual de estudio y trabajo por igual a todos. Cecibel Piedra

​ciudadana

Inspiración. Rubén Manrique, violinista, junto a su esposa, hijos, yerno y nietos, quienes también tienen la pasión por música. Cortesía

Carlota Manrique

“Un legado en arte y valores”

“Un buen padre es el que enseña los valores con el ejemplo. Sacrifica su comodidad, insta a los estudios. Sabe corregir sin ofender. Mi padre, Rubén Manrique, es un ejemplo de trabajo, responsabilidad, respeto, solidaridad y honestidad.

El legado que tengo junto a mis tres hermanos es el amor por el arte, por la música y por valores morales y éticos. Él es violinista y todos aprendimos a tocar un instrumento musical, hasta sus nietos”.