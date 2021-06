Padres e hijos, frente a frente

Gustavo Pacheco y Ámar

La única hija que el músico Gustavo Pacheco procreó con la cantante Silvana Ibarra es Ámar Pacheco. Cuando él se contagió con coronavirus a fines del año pasado, la reina de belleza y artista vivió una pesadilla.

¿Cuál es tu parte favorita de ser padre?

Criar a mis hijos con valores, no solo con palabras sino con el ejemplo. Además me ha gustado molestarlos, jugar, hacerles bromas, contarles ‘cachos’ y mis errores para que ellos no los cometan, reunirlos los domingos en familia para hacer la oración en la mesa.

¿Cuál es la mejor lección de vida que me podrías dar?

Continuar con las mejores acciones, por si acaso los papás nos vayamos y nos coja desprevenidos la muerte. Menos mal tengo hijos buenos, que predican el honrar a sus padres.

Cuéntame un recuerdo especial y feliz en el que estén tus hijos.

El 14 de agosto de 1996 estaban mis hijos ansiosos por conocer a su hermana, bebé a quien cuando estaba en la barriga de su mamá yo la cuidaba y acariciaba. Los nervios nos comían a todos; a sus hermanos por conocer a su hermana, y a nosotros por conocer a la hija que Dios nos había enviado. Mientras yo filmaba el parto, apareció mi hija dando sus primeras notas musicales. Cuando se la pasaron a la mamá se puso a llorar, mientras yo no podía detener la risa. Mis hijos estaban felices.

¿Qué ha sido lo más difícil de ser padre?

Lo más difícil es creer que actuando de tal forma estamos en lo correcto, y a veces el resultado es lo contrario de lo esperado, debido a que hubo algún error de buena fe cometido. A veces, de los errores se aprovechan los hijos para tomar ciertos tipos de conductas alejadas de lo correcto.

Si pudieras regresar en el tiempo y cambiar algo en la crianza de tus hijos, ¿lo harías?

Por supuesto. Les enseñaría que tengan la paciencia que no tuve; que no se precipiten en responder inmediatamente las cosas como lo hice yo; que no sean tan ingenuos como lo soy yo; que no sean tan pragmáticos, derechos y obsesivos como yo.

¿Qué mensaje les darías a quienes serán padres por primera vez?

Primero, que están cumpliendo la consigna por la cual Dios nos trajo al mundo. También, que jueguen con sus hijos, que se vuelvan niños como ellos. Que se pongan de acuerdo con la mamá para ir juntos en una sola dirección, pues las ideas contrarias no forman a los hijos; por el contrario, los desorientan y no sabrán el rumbo por el cual caminar. Que se diviertan lo máximo con ellos para que tengan una infancia feliz.

Nerio David Pérez y Ana Paula

Nerio y Ana Paula. Miguel Canales León

Ana Paula heredó su talento de Nerio David Pérez. Ambos son artistas, pintan y cantan. Ella también es actriz. Lo nuevo de estos apasionados es que quieren hacer una canción juntos. El tema será dedicado a Dios o a la madre, temas de los que ellos hablan a diario. Luego de revelar la ‘buena nueva’, la joven de 25 años probó su faceta como entrevistadora y conversaron de manera más íntima...

¿Alguna vez me soñaste?

No. Nunca te imaginé. Si salías negra, el problema sería con tu mamá. En el campo profesional,

¿Qué más quieres hacer conmigo?

Una obra de teatro musical en la que tú seas la protagonista. Ya tengo la idea.

¿Cómo puedo ser una mejor hija?

Sigue siendo como eres.

¿Existe un antes y un después de ser padre?

Es otra dimensión. El sentir no tiene explicación.

¿Qué cambiarías de tu vida?

Me hubiese gustado trabajar más en mi vida artística.

Luciana y Andrés Guschmer

Andrés y Luciana. Cortesía

En esta oportunidad Luciana (20) le envió a su papá, el presentador deportivo Andrés Guschmer, un sentido y cariñoso mensaje a la distancia, ya que se encuentra en Europa. Además le hizo varias preguntas sobre sus recuerdos familiares y sus cuatro hermanos, Matías (18), Lucas (17), Alina (16) y Victoria (que este mes cumple cuatro).

“Papucho de mi corazón. Te extraño siempre, valoro y agradezco cada esfuerzo, cuidado, consejo, abrazo y tiempo que me das día a día. Tú, mi mamá y mis hermanos siempre van a ser mi guía y motivación más grande. Te extraño todos los días, pa. Nos vemos en unos días”.

¿Cómo te imaginabas tu vida de padre?

Siempre quise ser un padre como mi papá y por eso intento tomar muchos de sus ejemplos. Él siempre fue muy abierto en la comunicación, transparente, divertido, amigo de sus hijos, pero también firme en el respeto y obediencia.

¿Cómo describirías a cada uno de tus cinco hijos con una palabra?

A Luciana con la palabra espíritu. A Lucas, con corazón. A Alina, con carácter. A Matías, con tenacidad. Y a Victoria, con alegría.

¿Qué opinas de las manualidades que te hacíamos en la escuela cuando éramos chiquitos?

Me encantaban, no solo por el amor y talento que incluían, sino por la ilusión y alegría con la que ustedes me las entregaban. Aunque no me crean, muchas de ellas las usaba en mi escritorio y otras las conservo hasta el día de hoy.

Si pudieras dejarnos de herencia algo que no sea de valor material, ¿qué nos dejarías?

A todos les diría que guarden siempre espacio en su memoria y corazón para los recuerdos más lindos que tengan de su vida.

¿Cuál es el momento que recuerdas con más cariño junto a mi ‘abu’ Marcelo?

¡Miles! Partidos de fútbol, asados, viajes, reuniones de amigos, tangos, chistes, anécdotas. Realmente todos fueron muy especiales, aunque guardo con mucho cariño el primer Día del Padre que ya me tocó celebrar y le escribí una carta que se llama Ahora que soy papá. Me dio un abrazo interminable y me dijo: “Te amo, loco. Vas a ser el mejor papá del mundo, ya vas a ver”.

Arturo Zöller y sus gemelos

Arturo y sus hijos. Cortesía

El productor, actor y fotógrafo Arturo Zöller tiene muchas cosas en común con sus hijos, Ariel y Axel. Ambos heredaron de su padre el gusto por la actuación. Por eso no fue difícil exponerlos frente a frente.

¿Cuál fue tu reacción al saber que tendrías gemelos?

Eso fue una gran sorpresa. Debo confesar que yo tenía 23 años y era muy inmaduro, así que cuando la doctora que realizaba la ecografía dijo que eran dos, yo salté y grité de emoción y felicidad como si hubiera metido un gol (risas), ni pensé en toda la responsabilidad que se nos venía. Han sido un gran regalo de la vida.

¿Alguna vez nos confundiste y por ejemplo castigaste al equivocado?

Debo decir que cuando eran pequeños sí los confundí algunas veces. Su mamá jamás lo hizo. Claro que hay anécdotas al respecto, una vez le di una nalgada a quien no debía.

¿Qué actividad fue la que más te gustó compartir con nosotros cuando éramos niños?

Fue una etapa hermosa y muy feliz en nuestras vidas. Lo que compartíamos mucho y nos encantaba era jugar a las peleas en la cama y en cualquier lugar, jugar a la pelota y ver películas en casa o en el cine y luego analizarlas.

¿Qué características tuyas crees que heredamos de ti?

Pienso que la espontaneidad, el buen humor, la alegría, la frontalidad y la pasión.

¿Cuál es tu mayor aspiración como padre?

Verlos haciendo lo que les gusta, que estén satisfechos profesionalmente y que sobre todo sean buenas personas. Quiero verlos felices con sus vidas y haciendo felices a otros, eso me daría la tranquilidad de saber que he cumplido con mi rol de papá.