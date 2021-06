¡Combinados y estilosos para celebrar!

El rey y el príncipe del hogar pueden seguir las tendencias con prendas que hagan ‘match’ entre ellas y así destacar juntos. Según el asesor de imagen José Hidalgo, cada vez es más común ver a padres e hijos luciendo outfits idénticos o similares. Y es que elegir la ropa que van a utilizar, puede convertirse en una actividad divertida, especialmente para los pequeños. “Poco a poco aprenden a conocer su estilo personal y a escoger la ropa por sí solos”, comenta el experto.

En esta edición, previa al Día del Padre, el comunicador y formador de coaches Carlos Luis Andrade posa para el lente de SEMANA junto a su alegre hijo Joaquín. Ambos lucen trajes que son tendencia y nos dan una pista de cómo celebrarán esta fecha con su familia.

Lo más ‘in’

Estampados botánicos.

Estos modelos dejan a un lado los diseños inspirados en el mar, con herraduras o anclas; y dan la bienvenida a camisas o camisetas con diseños como las flores y las hojas. Esta opción es perfecta para looks informales y casuales. Además, van bien tanto para una salida a desayunar en la ciudad como para un día en la playa.

Colores variados.

El verde, azul y los tonos neutros, como el café y beige, son básicos para los caballeros. El experto también anima a implementar en el vestuario los tonos del año según Pantone: el amarillo y el gris.

Los trajes tipo sastre.

Son ideales para ocasiones formales o reuniones en la noche. Mientras que los adultos pueden utilizarlos con corbata para un look más clásico, los más chiquitos pueden prescindir de ese elemento, para mayor comodidad.

Zapatos deportivos.

Usar este calzado en todo tipo de eventos es una tendencia que primó en la década de los 90. El tono blanco es un básico de armario, porque va bien con todo tipo de ropa.

Medias divertidas.

Se pueden convertir en el elemento focal de cualquier vestuario si tienen estampados llamativos, como dibujos animados, superhéroes o comida. Una opción es que los adultos las lleven con pantalones largos para que se vean de forma discreta y los niños las pueden usar con shorts para que se vean completas.

Look denim.

Los ‘total looks’ de este material continúan siendo tendencia este 2021. Las chaquetas de denim son cómodas y fáciles de combinar con ropa de todo tipo de materiales y colores.

Accesorios básicos.

Los relojes son ese detalle que jamás puede faltar para darle el toque fashion a cualquier look. La tendencia es combinar los tonos de su ropa con las mascarillas de bioseguridad.

Estampado botánico para look padre e hijo. Miguel Canales