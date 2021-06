5 gadgets que podrías regalar a papá en su día

La tecnología ha cambiado nuestras vidas, por ende nuestros gustos y necesidades. Entre tanto, se redujeron las distancias, ya nadie usa mapas, ni usa enciclopedias y la nueva forma de comunicarse es por redes sociales. Entonces, si todo ha cambiado, ¿por qué habría que regalarle una corbata a papá este Día del Padre?

El 20 de junio está a la vuelta de la esquina y EXPRESO te muestra los últimos equipos que puedes regalarle e inmediatamente convertirte en el hijo/a favorito:

SONY WH1000XM4

Este modelo de audífonos inalámbricos es perfecto para el papá que ama escuchar música en todo momento, ya sea en el trabajo o a la hora de ejercitarse. Pero también es perfecto para quienes pasan varias horas al día en juntas virtuales, ya que cuentan con dos micrófonos en cada auricular para capturar el ruido ambiente y ajustar de manera automática el nivel de cancelación de ruido en función de donde se encuentre el usuario. También integra tecnología que mejora la fidelidad de la música.

SONY RX100 VII

Ayuda a papá a conservar los mejores momentos, viajes y reuniones con una de las cámaras más esperadas por los amantes de la fotografía. Se trata de la cámara RX100 VII, cuenta con un amplio alcance de zoom y calidad de imagen espectacular en una cámara de bolsillo y de alto rendimiento. Añade nuevas y potentes capacidades de enfoque y captura en ráfaga al amplio alcance de zoom y la excepcional calidad de imagen de la serie RX100. La nueva entrada de micrófono, el video 4K HDR y la pantalla táctil con inclinación la convierten en una opción ideal para videos y fotografías en alta calidad.

SAMSUNG GALAXY A

La protección de los Galaxy A52, A52 5G y A72 frente al agua y el polvo los convierten en los equipos ideales para un papá todoterreno. Si les llega una salpicadura de agua o están expuestos al polvo habitual del ambiente, no estarán comprometidos en cuanto a su normal funcionamiento. Todos estos dispositivos poseen un factor de protección IP67. Esto significa que en el caso del agua, fueron sometidos a pruebas de inmersión en hasta un metro de agua dulce por hasta 30 minutos y no presentaron ningún desperfecto. Es útil saber que tu dispositivo móvil posee este tipo de resistencia y superar ciertas situaciones accidentales sin afectaciones operativas. Por ejemplo, si estás con tus hijos compartiendo una comida, se derrama un vaso de agua y tu Galaxy A se moja, no le pasará nada.

ROG ZEPHYRUS G14

La Zephyrus G14 forma parte de la línea para gamers de la marca ASUS: Republic of Gamers (ROG) y se convierte en un regalo ideal para el padre amante de los videojuegos. Se trata de un equipo que envuelve potentes procesadores en un chasis compacto lo suficientemente portátil, cuenta con más de 10 horas de duración de la batería y la capacidad de cargar a través de USB tipo-C. Además, este innovador modelo tiene una pantalla opcional, AniMe Matrix, la cual profundiza la personalización, permitiendo a los usuarios mostrar gráficos personalizados, animaciones y otros efectos a través de más de mil mini LED integrados en la tapa. Los usuarios pueden importar GIF animados y otros gráficos, crear animaciones personalizadas cuadro por cuadro y escribir mensajes de texto con diferentes fuentes.

LG PURICARE MASK

Nadie quiere que papá se enferme y la LG Puricare Air Purifying Mask puede ayudarlo a mantenerse lejos del coronavirus. Se trata de un purificador de aire en miniatura con forma de mascarilla que servirá para filtrar el 99,95% de partículas, incluyendo virus, bacterias y alérgenos. El purificador utiliza dos filtros H13 HEPA extraíbles y tiene incorporado dos ventiladores con sensores de respiración que analizan el volumen a cada instante y ajustan la potencia de ventilación de acuerdo a tres velocidades y a cada usuario. De esta manera, el aire entra a través de la mascarilla sin dificultad cuando inhales y reducirá la potencia al exhalar, facilitando la respiración. Más información aquí