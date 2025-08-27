¿Quiénes eran los seis presos fallecidos en la Penitenciaría del Litoral?

Los cadáveres fueron encontrados en diferentes pabellones del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil

Los cadáveres de seis personas privadas de libertad (PPL) fueron encontradas este martes 26 de agosto de 2025 en diferentes pabellones del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, también conocido como Penitenciaría del Litoral, ubicado en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule.

Según reportó la Policía Nacional y el sistema de emergencias ECU 911, los hallazgos se realizaron en los siguientes pabellones y celdas:

Pabellón 8, Ala 4, Celda 19

Pabellón 4, Ala 3, Celda 21

Pabellón 1, Ala 3, Celda 16

Pabellón 1, Ala 1, Celda 11

Pabellón 2, Ala 4, Celda 22 y

Pabellón 12, Ala 1, Celda 5

Una fuente policial explicó que personal policial y de Criminalística realizó un examen visual externo de los cadáveres, constatando que ninguno presentaba signos de violencia visibles.

Tras verificar la situación, el fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para realizarles la autopsia.

Quiénes eran los seis fallecidos

Las víctimas tenían entre 25 y 53 años, y estaban detenidas por diversos delitos. Fueron identificados como:

Víctor Reinaldo Cervantes Guzmán (44 años): antecedentes por robo y tráfico ilícito de sustancias

(44 años): antecedentes por robo y tráfico ilícito de sustancias Denis Oswaldo Loor Cornejo (25): robo calificado y tráfico ilícito de sustancias

(25): robo calificado y tráfico ilícito de sustancias Ángel Alejandro Benítez Celleri (53): tráfico ilícito de sustancias

(53): tráfico ilícito de sustancias Ronaldo Marcelo Balladares Burgos : tráfico ilícito de sustancias

: tráfico ilícito de sustancias Manuel Antonio Demera Moreira (47): secuestro y

Carlos Eduardo Machuca Chango (42) robo y secuestro

Durante las diligencias se entrevistó a personal de seguridad del centro penitenciario, quienes confirmaron el hallazgo de los cuerpos en las celdas asignadas y notificaron de inmediato a las autoridades para los procedimientos correspondientes.

La fuente policial afirmó que la Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar la causa de los fallecimientos y esclarecer las circunstancias de los hechos.

