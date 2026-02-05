¿Quién fue monseñor Antonio Arregui Yarza?

La comunidad católica de Guayaquil despide a monseñor Antonio Arregui Yarza, arzobispo emérito de la ciudad, quien falleció este jueves 5 de febrero de 2026 a los 86 años. Aunque la Arquidiócesis confirmó su deceso, aún se esperan detalles oficiales sobre las causas de su muerte y los protocolos para sus honras fúnebres.

Formación académica y primeros años de ministerio

Nacido en Oñate, España, en 1939, Arregui adoptó la nacionalidad ecuatoriana tras años de servicio en el país. Su preparación académica fue de alto nivel: obtuvo doctorados en Derecho Canónico por el Pontificio Ateneo “Angelicum” de Roma y en Jurisprudencia por la Universidad de Navarra. Miembro del Opus Dei desde 1957, recibió su ordenación sacerdotal en Madrid en 1964, trasladándose a Quito un año después para iniciar una labor pastoral enfocada en jóvenes y familias.

Liderazgo en la Iglesia ecuatoriana

Su ascenso en la jerarquía eclesiástica comenzó en 1990 como obispo auxiliar de Quito, seguido por su designación como obispo de Ibarra en 1995. Sin embargo, su rol más prominente llegó en mayo de 2003, cuando el papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Guayaquil. Durante su gestión, que duró doce años, también presidió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y fue el coordinador general de la histórica visita del papa Juan Pablo II a Ecuador en 1985.

Legado y retiro pastoral

Además de su vida religiosa, Arregui destacó como docente universitario y comunicador, siendo director de Radio Católica Nacional. Su retiro del gobierno pastoral ocurrió en septiembre de 2015, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir el límite de edad que establece el Derecho Canónico. Fue sucedido por monseñor Luis Cabrera, dejando tras de sí un legado de organización administrativa y presencia activa en la vida pública del país.

