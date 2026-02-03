León XIV celebrará su primera Semana Santa sin replicar una tradición de Francisco

El papa León XIV redefine la Semana Santa: regresa a San Juan de Letrán y mantiene el Viacrucis en el Coliseo

León XIV, en su primera Semana Santa como pontífice, marca distancia de las tradiciones instauradas por Francisco durante las celebraciones litúrgicas.

La Santa Sede ha revelado el calendario litúrgico para la primera Semana Santa del papa León XIV, marcando un notable cambio de rumbo respecto a su predecesor. La principal novedad radica en la misa de la "Última Cena" del Jueves Santo, el próximo 2 de abril.

Tras doce años en los que Francisco optó por celebrar este rito en prisiones o centros de refugiados, el pontífice estadounidense ha decidido trasladar la ceremonia a la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de Roma. Este gesto devuelve la solemnidad del lavado de pies a un entorno basilical, aunque el rito específico con los fieles aún no ha sido detallado en el programa oficial.

El calendario de la Pasión: del Vaticano al Coliseo

Los ritos principales iniciarán formalmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Siguiendo la estructura del Triduo Pascual, tras la actividad del jueves, el Viernes Santo se centrará en la conmemoración de la muerte de Jesucristo. León XIV presidirá la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, donde se espera que cumpla con el tradicional acto de postración en señal de duelo.

Posteriormente, por la noche, el Papa se trasladará al Coliseo de Roma para encabezar el Viacrucis. Al mantener esta procesión en el anfiteatro Flavio, el pontífice reafirma el valor simbólico de este monumento como icono del sacrificio de los primeros mártires cristianos.

Culminación pascual y bendición universal

El ciclo litúrgico cerrará con la máxima celebración de la Iglesia Católica: el Domingo de Resurrección, el 5 de abril. Tras la misa solemne en la Plaza de San Pedro, León XIV impartirá su primera bendición 'Urbi et Orbi' (a la ciudad y al mundo) desde el balcón central de la basílica. Este mensaje, que suele abordar los conflictos y desafíos globales actuales, será el primer gran pronunciamiento de su pontificado durante una Pascua, consolidando su liderazgo ante la comunidad internacional.

Agenda de Cuaresma y visitas pastorales

Previo a la Semana Santa, el sucesor de Francisco cumplirá con una agenda cargada de compromisos que combinan la gestión interna y el contacto popular. El 18 de febrero iniciará la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza en la colina del Aventino.

Asimismo, mantendrá la costumbre de los Ejercicios Espirituales con la Curia Romana a finales de febrero. En su rol como obispo de Roma, el papa estadounidense reforzará su cercanía con la diócesis mediante visitas pastorales a cinco parroquias periféricas, comenzando en Ostia y culminando en Ponte Mammolo a mediados de marzo.

